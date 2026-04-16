17 апреля в 8-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Бухара». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч АГМК — Бухара с коэффициентом для ставки за 2.05.

АГМК

Турнирное положение: АГМК стартовал крайне слабо.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК лишь на 2 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  АГМК одолел «Андижан» (2:1).

До того команда не сумела переиграть «Сурхан» (1:1).  А вот поединок с «Пахтакором» завершился поражением (1:3).

В пяти своих последних матчах АГМК победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АГМК нынче несколько улучшил свои результаты.  Команда не уступила в 2 последних матчах.

Причем АГМК не столь успешно выступает на своем поле.  В трех домашних поединках команда добыла всего два зачетных балла.

«Бухара»

Турнирное положение: «Бухара» стартовала вполне прилично.  Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Бухара» всего на 4 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Бухара» не уступила «Насафу» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Кызылкум» (2:0).  А вот чуть ранее она была бита «Сурханом» (1:3).

При этом «Бухара» в 5 своих последних поединках победила дважды.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бухара» выдает достаточно продуктивный отрезок.  Команда имеет качественный подбор игроков.

При этом «Бухара» имеет относительно надежные тылы.  Пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Команда слабовато выступает вне родных стен.  В трех выездных поединках добыто всего четыре зачетных балла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров АГМК в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05.  Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: АГМК постепенно прибавляет, и явно постарается подтянуться к группе лидеров.

Ставка: Победа АГМК за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40

Пять причин, почему ставка зайдет

  • АГМК способен поднатореть в плане реализации
  • «Бухара» не блещет стабильностью результатов
  • Обе команды не проигрывают 2 матча кряду
  • «Бухара» на выезде набрала лишь 4 очка в 3 матчах
  • АГМК потенциально способен побороться за медали чемпионата