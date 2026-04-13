14 апреля в 7-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Коканд». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хорезм — Коканд с коэффициентом для ставки за 2.21.
«Хорезм»
Турнирное положение: «Хорезм» стартовал достаточно продуктивно. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Хорезм» лишь на 4 очка отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хорезм» не уступил ташкентскому «Локомотиву» (1:1).
До того команда нанесла поражение самаркандскому «Динамо» (2:1). А вот поединок с «Бунедкором» завершился поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах «Хорезм» победил дважды. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Хорезм» весьма ершист. Команда не проигрывает уже 2 матча кряду.
Причем «Хорезм» довольно успешно выступает на своем поле. В трех домашних поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
«Коканд»
Турнирное положение: «Коканд» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Коканд» набрал всего 6 очков в шести матчах. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Коканд» не уступил «Насафу» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Согдианой» (2:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Навбахор» (2:1).
При этом «Коканд» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Коканд» относительно преуспевает в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
При этом «Коканд» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда сумела 5 раз отличиться в трех своих последних поединках. Плюс «Коканд» твердо намерен избежать борьбы за выживание.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хорезм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 3.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Хорезм» достаточно крепок в родных стенах, да и оборона оппонента не блещет сверхнадежностью.
Ставка: Победа «Хорезма» за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 2.98
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Хорезм» дома победил в двух матчах из трех
- «Коканд» в среднем пропускает гол за матч
- «Коканд» на выезде набрал всего 2 очка в трех поединках
- «Хорезм» потенциально способен прибавить
- «Хорезм» не проигрывает 2 матча кряду