14 апреля в 7-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бунедкор — Нефтчи Фергана с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Бунедкор»
Турнирное положение: «Бунедкор» стартовал вполне продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Бунедкор» лишь на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бунедкор» переиграл «Машъал» (1:0).
До того команда нанесла поражение ташкентскому «Локомотиву» (2:0). Да и поединок с «Хорезмом» принес три очка (2:1).
В пяти своих последних матчах «Бунедкор» победил 3 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Бунедкор» нынче находится на подъеме. Команда победила 3 раза кряду.
Причем «Бунедкор» не столь успешно выступает на своем поле. В двух домашних поединках команда добыла всего 3 очка.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана выдал продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Нефтчи» Фергана лишь по очным встречам уступает лидерство «Пахтакору». При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Фергана уступил «Пахтакору» (0:1).
До того команда учинила разгром «Кызылкуму» (4:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть ташкентский «Локомотив» (3:1).
При этом «Нефтчи» Фергана в 5 своих последних поединках одержал 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Нефтчи» Фергана вполне преуспевает в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 6 раз кряду.
При этом «Нефтчи» Фергана имеет весьма надежные тылы. Пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.
Команда довольно успешно выступает вне родных стен. Ферганцы победили в обоих своих выездных поединках, и явно намерены побороться за чемпионство.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Фергана в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
Прогноз: Ферганцы прекрасно атакуют, к тому же мотивированы исправиться за последнюю неудачу.
Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бунедкор» дома победил лишь в одном матче из двух
- «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает реже гола за матч
- Ферганцы победили в обоих своих выездных поединках
- «Нефтчи» Фергана является самой результативной командой чемпионата
- «Бунедкор» забивает в среднем гол за матч