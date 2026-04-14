дерзкая ставка за 7.00 на матч Лиги чемпионов

14 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетико — Барселона с коэффициентом для ставки за 7.00.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Атлетико» преуспевает в Лиге чемпионов. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Севилье» (1:2).

До того команда сумела переиграть «Барселону» (2:0). А вот еще один поединок с «кулес» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Атлетико» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Матрасники» ныне находятся не в лучших кондициях. При этом команда Диего Симеоне явно сконцентрирована на успешном выступлении в Лиге чемпионов.

Причем «Атлетико» традиционно неудачно противостоит «Барсе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы нынешний сезон проводят довольно успешно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Барселона» на 9 очков оторвалась от «Реала». При этом команда в среднем забивает реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Кулес» уверенно переиграли «Эспаньол» (4:1).

До того команда потерпела поражение от «Атлетико» (0:2). А вот чуть ранее она одолела тех же «матрасников» (2:1).

При этом «Барселона» в пяти последних матчах победила 4 раза. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Каталонцы мотивированы отыграть гандикап в два мяча. Вот только в Кубке Испании такой трюк команде не удался.

При этом «Барселона» привычно шикарно выглядит в атаке. Тем не менее, команде здорово не хватает угодившего в лазарет Рафиньи.

В этом поединке каталонцы явно будут действовать агрессивно. Да и Фермин Лопес пребывает в хорошей форме.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.

Прогноз: «Матрасники» имеют довольно надежные тылы, и не должны растерять преимущество в два гола.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч «Атлетико» — «Барселона» принесёт прибыль 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 7.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Атлетико» минимально переиграет каталонцев.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 21.00 на матч «Атлетико» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 20 000₽, общая выплата — 21 000₽

Ставка: Точный счет 1:0 за 21.00

Пять причин, почему ставка зайдет

Мадридцы не так давно лишили «Барсу» финала Кубка Испании

Каталонцам не поможет лидер атак Рафинья

«Матрасники» в первом поединке переиграли «кулес» (2:0)

В составе «матрасников» имеется ряд высококлассных атакующих исполнителей

«Барселона» имеет весьма серьезные кадровые проблемы в оборонительной линии

