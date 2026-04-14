Во вторник, 14 апреля, «Атлетико» примет «Барселону» в рамках 2-го матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Позиционная атака «Барселоны», ходит мяч от игрока к игроку на половине поля «Атлетико».

18' Обостряющая передача Педри на Ямаля была прервана защитником «Атлетико» Ле Норманом.

17' Поочередно команды владеют мячом в середине поля.

15' Продолжается игра в высоком темпе.

13' Размашистая позиционная атака «Атлетико», мяч с фланга на фланг переадресовывается длинными передачами.

12' Игроки «Барселоны» разыгрывают мяч в поиска обострения у ворот «Атлетико».

Статистика матча 0 Удары в створ 3 1 Удары мимо 0 49 Владение мячом 51 1 Угловые удары 1 1 Фолы 2

10' Контр выпад «Атлетико», но успел в обороне отработать защитник «Барсы» Жюль Кунде, в подкате прервав атаку.

09' Дани Ольмо убежал один на один с вратарем «Атлетико», спас хозяев вратарь Муссо.

08' Удар Лукмана из пределов штрафной «Барсы», мяч срезавшись с ноги полетел сильно мимо створа.

08' Позиционная атака «Атлетико», планомерно хозяева подбираются к штрафной «Барсы».

07' Высоко встречают начало атаки «Атлетико» футболисты «Барселоны».

06' С мячом игроки «Барселоны», технично играют в пас гости в середине поля.

04' Гоол! 0:1. Защитник «Атлетико» Лангле ошибся в передаче на своей половине поля, передача Феррана Торреса вывела Ламина Ямаля на рандеву с вратарем хозяев, технично переиграл Муссо полузащитник «Барсы».

04' В высоком темпе начинается игра, соперники предельно заряжены.

03' С мячом игроки «Атлетико», перевели хозяева игру на половину «Барсы».

02' Позиционная атака «Барселоны» на половине поля «Атлетико» развивается.

01' Ламин Ямаль пробил и-за пределов штрафной «Атлетико», в прыжке отбил мяч на угловой «Барсы» вратарь хозяев Хуан Муссо.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Барселоны».

До матча

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, вмещающем 70 460 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Клеман Тюрпен из Франции.

Стартовые составы команд

«Атлетико»: Муссо, Молина, Ле Норман, Лангле, Руджери, Льоренте, Симеоне, Лукман, Коке, Гризманн, Альварес.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Канселу, Мартин, Кунде, Э. Гарсия, Педри, Ямаль, Лопес, Ольмо, Гави, Торрес.

«Атлетико»

Во время общего этапа Лиги чемпионов мадридский коллектив набрал 13 очков и финишировал на 14-й строчке. «Матрасники» смогли завершить общий этап с положительной разницей забитых и пропущенных мячей — 17:15. В рамках плей-офф мадридцы уже смогли пройти «Брюгге» и «Тоттенхэм». На выходных в Примере «индейцы» проиграли «Севилье», а до этого в Лиге чемпионов победили «Барселону» (2:0) в первой игре. Перед этим же в чемпионате Испании команда из Мадрида проиграла «Барселоне» (1:2) и «Реалу» (2:3).

Подопечные Диего Симеоне уже откровенно бросили играть в Примере и выставленный дубль на матч с «Севильей» тому подтверждение. Все силы «Атлетико» будут брошены на Лигу чемпионов и Кубок Испании, где команда тоже вышла в финал. Именно победы в этих турнирах и являются главной целью «Атлетико». Травмированы Пабло Барриос, Хосе Мария Хименес, Ян Облак и Давид Ганцко, а дисквалифицирован Марк Пубиль.

«Барселона»

Команда из столицы Каталонии стала пятой по итогам общего этапа Лиги чемпионов, набрав 16 зачетных баллов. «Блаугранас» смогли 22 раза поразить ворота соперников и 14 раз пропустили в свои. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы смогли выбить из турнира «Ньюкасл». На выходных «сине-гранатовые» разгромили «Эспаньол» (4:1) в Примере, а до этого проиграли «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов. Перед этим же каталонский коллектив выиграл у «Атлетико» (2:1) и «Райо Вальекано» (1:0) в испанском чемпионате.

Подопечные Ханса-Дитера Флика уже намного оторвались в Примере и вряд ли упустят чемпионский титул. «Барселона» теперь попытается отыграться в Лиге чемпионов. Безусловно, шансов на проход у «Барселоны» немного, однако она уже не раз совершала камбэки в подобных ситуациях. В команде из одноименного города травмированы Рафинья и Андреас Кристенсен, а дисквалифицирован Пау Кубарси.

Личные встречи

В первом матче 1/4 финала «Атлетико» победил в Барселоне 0:2. Помимо матча в ЛЧ, команды успели сыграть в нынешнем сезоне 4 матча, в рамках Ла Лиги 2 раза победила «Барса»: дома 3:1, в Мадриде 1:2, в рамках Кубка Испании в первом матче «Атлетико» в Мадриде одержал победу 4:0, в ответном «Барселона» дома 3:0.

За всю историю команды сыграли между собой 253 матча, в 116 играх победила «Барса», в 80 «Атлетико», оставшиеся 57 матчей завершились вничью.

