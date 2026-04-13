14 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Атлетико — Барселона с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Атлетико»
Турнирное положение: во время общего этапа Лиги чемпионов мадридский коллектив набрал 13 очков и финишировал на 14-й строчке.
«Матрасники» смогли завершить общий этап с положительной разницей забитых и пропущенных мячей — 17:15. В рамках плей-офф мадридцы уже смогли пройти «Брюгге» и «Тоттенхэм».
Последние матчи: на выходных в Примере «индейцы» проиграли «Севилье», а до этого в Лиге чемпионов победили «Барселону» (2:0) в первой игре.
Перед этим же в чемпионате Испании команда из Мадрида проиграла «Барселоне» (1:2) и «Реалу» (2:3).
Не сыграют: травмированы Пабло Барриос, Хосе Мария Хименес, Ян Облак и Давид Ганцко, а дисквалифицирован Марк Пубиль.
Состояние команды: подопечные Диего Симеоне уже откровенно бросили играть в Примере и выставленный дубль на матч с «Севильей» тому подтверждение.
Все силы «Атлетико» будут брошены на Лигу чемпионов и Кубок Испании, где команда тоже вышла в финал. Именно победы в этих турнирах и являются главной целью «Атлетико».
«Барселона»
Турнирное положение: команда из столицы Каталонии стала пятой по итогам общего этапа Лиги чемпионов, набрав 16 зачетных баллов.
«Блаугранас» смогли 22 раза поразить ворота соперников и 14 раз пропустили в свои. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы смогли выбить из турнира «Ньюкасл».
Последние матчи: на выходных «сине-гранатовые» разгромили «Эспаньол» (4:1) в Примере, а до этого проиграли «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов.
Перед этим же каталонский коллектив выиграл у «Атлетико» (2:1) и «Райо Вальекано» (1:0) в испанском чемпионате.
Не сыграют: в команде из одноименного города травмированы Рафинья и Андреас Кристенсен, а дисквалифицирован Пау Кубарси.
Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика уже намного оторвались в Примере и вряд ли упустят чемпионский титул. «Барселона» теперь попытается отыграться в Лиге чемпионов.
Безусловно, шансов на проход у «Барселоны» немного, однако она уже не раз совершала камбэки в подобных ситуациях.
Статистика для ставок
- «Атлетико» проиграл 4 матча из 5 последних
- «Барселона» выиграла 5 из последних 6 матчей
- В первом матче команд «Атлетико» победил «Барселону» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.40, а победа «Атлетика» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 2.95.
Прогноз: «Барселона» будет всеми силами идти вперед и раскрываться в защите, поэтому может быть много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.
Прогноз: «Атлетико» вполне может снова не проиграть «Барселоне», мадридцы будут ловить каталонцев на контратаках.
Ставка: победа «Атлетико» или ничья за 2.00.