12 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Лилль». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Тулуза — Лилль с коэффициентом для ставки за 2.40.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» ходят в середняках лиги.  Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» на 11 очков отстает от еврозоны.  При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Фиолетовые» уступили ПСЖ (1:3).

До того команда переиграла «Лорьян» (1:0).  Да и поединок с «Мецем» завершился трудной викторией (4:3).

В пяти своих последних матчах «Тулуза» добыла 2 победы.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Фиолетовые» крайне нестабильны.  Команда до последней коллизии победила дважды подряд.

Причем «Тулуза» традиционно неудачно противостоит «Лиллю».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» сражаются за попадание на пьедестал.  Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» на 2 зачетных балла отстает от третьей позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Доги» разгромили «Ланс» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Марселю» (2:1).  А вот чуть ранее она была бита «Астон Виллой» (0:2).

При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Доги» нынче выглядят довольно выгодно.  Команда победила дважды кряду.

При этом «Лилль» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  К тому же на выезде команда разжилась 23 очками в 14 матчах.

«Доги» переиграли «Тулузу» в трех последних очных поединках.  Плюс команда отличилась 7 забитыми мячами в пяти своих последних матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: «Доги» бьются за третью позицию, к тому же традиционно успешно противостоят «Тулузе».

2.40П2Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.40 на матч «Тулуза» — «Лилль»  принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Лилля» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.20ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.20 на матч «Тулуза» — «Лилль»  позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Тулуза» уступила «догам» в 3 последних очных поединках
  • «Фиолетовые» в среднем пропускают фактически чаще гола за матч
  • «Лилль» победил в 2 последних поединках
  • «Фиолетовые» дома набрали лишь 20 очков в 14 матчах
  • «Доги» по результатам игр на выезде пребывают на 3 месте в Лиге 1