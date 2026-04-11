12 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Фрайбург». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Майнц — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Майнц»
Турнирное положение: «Карнавальники» поднялись в группу середняков лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Майнц» на 8 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Карнавальники» переиграли «Страсбург» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Хоффенхайму» (2:1). Да и поединок с «Айнтрахтом» завершился викторией (2:1).
В пяти своих последних матчах «Майнц» разжился 5 победами. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: «Карнавальники» нынче выглядят весьма выгодно. Команда в 5 последних матчах неизменно забивала по 2 мяча.
Причем «Майнц» традиционно неудачно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трех ничьих.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Фрайбург» на 12 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Бразильцы из Брайсгау» уверенно разделались с «Сельтой» (3:0).
До того команда была бита «Баварией» (2:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Санкт-Паули» (2:1).
При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче выглядят симпатично. Команда победила в трех из четырех своих последних поединков.
При этом «Фрайбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и в 14 выездных матчах «бразильцы из Брайсгау» разжились лишь 12 очками.
Команда уже пять лет не проигрывает «Майнцу». Вот только «Фрайбургу» будет крайне сложно попасть в еврозону.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Майнц» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
Прогноз: «Карнавальники» нынче на ходу, да и «бразильцы из Брайсгау» могут не успеть восстановиться после еврокубковой битвы.
Ставка: Победа «Майнца» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Майнц» победил в 5 своих последних матчах
- «Фрайбург» не побеждает 3 матча кряду
- «Карнавальники» победили в 3 последних домашних поединках
- «Бразильцы из Брайсгау» на выезде набрали всего 12 очков в 14 матчах