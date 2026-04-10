11 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бернли — Брайтон с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» бьются за выживание в АПЛ. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Бернли» на 10 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» были биты «Фулхэмом» (1:3).

До того команда расписала мировую с «Борнмутом» (0:0). А вот поединок с «Эвертоном» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Бернли» разжился 2 ничьими. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Кларетовые» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 2 месяца.

Причем «Бернли» традиционно неудачно противостоит «чайкам». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при 2 поражениях.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» борются за попадание в еврозону. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» на 5 очков отстает от искомой шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» переиграли «Ливерпуль» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Сандерленду» (1:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Арсеналу».

При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Чайки» весной выглядят вполне прилично. Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Брайтон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот вне родных стен «чайки» разжились лишь 16 очками в 15 поединках.

В этом поединке «чайки» явно будут рисковать. Шансы на топ-6 еще не потеряны, да и «кларетовым» команда не проигрывает уже 4 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брайтон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Чайки» продуктивно выступают весной, к тому же мотивированы пободаться за шестое место.

2.25 П2 в 1 тайме

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Бернли» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.75 ТБ 3.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Бернли» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

