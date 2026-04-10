11 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бернли — Брайтон с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» бьются за выживание в АПЛ.  Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Бернли» на 10 очков отстает от спасительной 17 позиции.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кларетовые» были биты «Фулхэмом» (1:3).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расписала мировую с «Борнмутом» (0:0).  А вот поединок с «Эвертоном» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Бернли» разжился 2 ничьими.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Кларетовые» нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда не побеждает уже 2 месяца.

Причем «Бернли» традиционно неудачно противостоит «чайкам».  В последних пяти очных поединках команда победила один раз при 2 поражениях.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» борются за попадание в еврозону.  Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» на 5 очков отстает от искомой шестой позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Чайки» переиграли «Ливерпуль» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Сандерленду» (1:0).  А вот чуть ранее она минимально уступила «Арсеналу».

При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Чайки» весной выглядят вполне прилично.  Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Брайтон» в среднем пропускает чаще гола за матч.  А вот вне родных стен «чайки» разжились лишь 16 очками в 15 поединках.

В этом поединке «чайки» явно будут рисковать.  Шансы на топ-6 еще не потеряны, да и «кларетовым» команда не проигрывает уже 4 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брайтон» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Чайки» продуктивно выступают весной, к тому же мотивированы пободаться за шестое место.

Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Чайки» уже 4 года не проигрывают «кларетовым»
  • «Брайтон» победил в 2 последних матчах
  • «Кларетовые» в среднем пропускают 2 гола за матч
  • «Бернли» не побеждает уже 2 месяца
  • В приличной форме находится форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек