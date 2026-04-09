10 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Монако». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Париж — Монако с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Париж»
Турнирное положение: «Синие» бьются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Париж» уже на 9 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» не уступили «Лорьяну» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Гавру» (3:2). А вот поединок со «Страсбургом» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Париж» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Синие» в последнее время вполне преуспевают. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.
Причем «Париж» традиционно удачно противостоит «Монако». В двух очных поединках команда победила один раз при одной ничьей.
«Монако»
Турнирное положение: «Монегаски» пытаются запрыгнуть в зону Лиги чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Монако» на один зачетный балл отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Монегаски» сумели одолеть «Марсель» (2:1).
До того команда переиграла «Лион» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Брестом» (2:0).
При этом «Монако» в 5 своих последних поединках одержал 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Монегаски» нынче выглядят выгодно. Команда победила 5 раз подряд.
При этом «Монако» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Плюс, хорошую форму набрал Александр Головин.
«Монегаски» намерены продолжить свой подъем по таблице. Да и Фоларин Балогун отличился уже 10 мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Монако» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Монегаски» выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его владениям.
Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Монако» победил 5 раз подряд
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Синие» имеют проблемы с реализацией
- «Париж» дома набрал всего 16 очков в 13 поединках
- В отличной форме находится форвард «Монако» Фоларин Балогун, наколотивший 10 мячей в чемпионате