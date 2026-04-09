прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.45

10 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Монако». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Париж — Монако с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Париж»

Турнирное положение: «Синие» бьются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» уже на 9 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» не уступили «Лорьяну» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Гавру» (3:2). А вот поединок со «Страсбургом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Париж» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Синие» в последнее время вполне преуспевают. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

Причем «Париж» традиционно удачно противостоит «Монако». В двух очных поединках команда победила один раз при одной ничьей.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» пытаются запрыгнуть в зону Лиги чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» на один зачетный балл отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Монегаски» сумели одолеть «Марсель» (2:1).

До того команда переиграла «Лион» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Брестом» (2:0).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках одержал 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Монегаски» нынче выглядят выгодно. Команда победила 5 раз подряд.

При этом «Монако» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Плюс, хорошую форму набрал Александр Головин.

«Монегаски» намерены продолжить свой подъем по таблице. Да и Фоларин Балогун отличился уже 10 мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Монако» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Монегаски» выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его владениям.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Париж» — «Монако» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Париж» — «Монако» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет