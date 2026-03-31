прогноз на Первую лигу, ставка за 3.05

1 апреля в рамках 23-го тура российской Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Факел». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Факел с коэффициентом для ставки за 3.05.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамская команда занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 35-ю очками в активе после 25-и туров. «Нефтехимик» отстает от топ-4 на четыре балла.

На своем поле команда не лучшим образом выступает на своем поле, занимая только 14-е место в лиге по этому показателю. «Нефтехимик» набрал 18 очков из 39-и возможных дома.

Последние матчи: В прошедшей встрече нижнекамцы сыграли вничью с «Шинником» (0:0). Матчем ранее команда разгромила «Сокол» со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме.

В 4-х встречах после возобновления сезона «Нефтехимик» проиграл только «Торпедо» (0:3), дважды победил и однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда забила 5 голов при 3-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Нефтехимик» продолжает борьбу за зону стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Команда уже близка, но в предстоящем матче против «Факела» будет тяжело, даже на своем поле.

В последних 5-и встречах «Нефтехимик» дважды обыграл воронежскую команду, столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью. Получится ли на сей раз доставить проблемы «Факелу»? Большой вопрос...

«Факел»

Турнирное положение: Воронежская команда располагается на 1-й позиции в таблице Первой лиги с 53 очками в активе. «Факел» опережает ближайшего преследователя на 4 пункта.

В гостях воронежцы выступают довольно уверенно, занимая 3-ю строчку в лиге по этому показателю. «Факел» сумел набрать 20 очков из 36-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с КАМАЗом (0:0), а до этого «Факел» уступил «Ротору» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 22-й минуте.

После возобновления сезона воронежцы обыграли только «Урал» со счетом 1:0, дважды сыграли вничью и однажды проиграли. За этот период «Факел» забил один гол при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: «Факел» не лучшим образом выступает после зимней паузы. Команда выиграла только 1 раз в 4-х встречах, постепенно теряя свое преимущество в борьбе за лидерство.

Нападающий «Факела» Белайди Пуси является лучшим бомбардиром Первой лиги. За 25 встреч форвард забил 14 голов, именно он может стать ключевым игроком в предстоящем матче против «Нефтехимика».

Статистика для ставок

«Нефтехимик» проиграл только 1 раз в последних 4-х встречах

«Факел» не может победить на протяжении 3-х последних матчей

В последних 2-х очных встречах «Факел» непременно обыгрывал «Нефтехимик»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Факелу» с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.05, а победа «Нефтехимика» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Факел» не в лучшей форме, а «Нефтехимик» доставит проблемы воронежцам на своем поле.

Ставка: Ничья за 3.05.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд откроет счет.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.40.