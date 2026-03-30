прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.25

1 апреля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Бельгия. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мексика — Бельгия с коэффициентом для ставки за 2.25.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы автоматически квалифицировались на чемпионат мира. Команда проводит лишь контрольные поединки.

При этом Мексика не проигрывает 4 матча кряду. До последней ничьей команда победила 3 раза подряд.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мексиканцы не уступили Португалии (0:0).

До того команда уверенно одолела Исландию (4:0). А вот поединок с Боливией завершился натужным успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах Мексика разжилась 3 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: Мексиканцы нынче находятся в приличных кондициях. Команда имеет качественный подбор игроков во всех линиях.

Причем Мексика исторически успешно противостоит бельгийцам. В четырех очных поединках команда победила 2 раза при двух паритетах.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгийцы успешно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Бельгия на 2 очка опередила Уэльс. При этом команда в среднем забивает больше 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бельгийцы переиграли США (5:2).

До того команда разнесла в щепки Лихтенштейн (7:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с Казахстаном (1:1).

При этом Бельгия в 5 своих последних поединках одержала 3 победы. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Бельгийцы нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда в двух последних матчах наколотила 12 мячей в ворота соперников.

При этом Бельгия в среднем пропускает гол за матч. Да и горечи поражений команда не знает уже год.

В составе команды имеются квалифицированные атакующие исполнители. Вернулся в строй конструктор атак Кевин Де Брейне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бельгия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.90 и 1.80.

Прогноз: Бельгийцы ныне выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: Победа Бельгии за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники распишут мирное соглашение.

