31 марта в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Норвегии и Швейцарии. Начало встречи — 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Норвегия — Швейцария с коэффициентом для ставки за 3.60.
Норвегия
Турнирное положение: норвежская национальная команда уверенно смогла пробиться на мировое первенство 2026 года.
«Сверла» смогли выиграть все матчи, набрали 24 балла и стали первыми в своей группе.
За 8 матчей норвежцы смогли 37 раз поразить ворота соперника и только 5 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в мартовском товарищеском матче главная команда Норвегии проиграла Нидерландам со счетом 1:2.
До этого же сборная Норвегии переиграла Италию (4:1) и Эстонию (4:1) в матче квалификации ЧМ-2026.
Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.
Состояние команды: подопечные Столе Сольбаккена стали настоящей грозной силой. Сборная Норвегии впервые с 1998 года пробилась на Мундиаль и там будет считаться «темной лошадкой».
В соперниках у сборной Норвегии точно будут команды Сенегала и Франции. С норвежцами точно легко никому не будет. Эрлинг Холанн и кампания хотят удивить весь мир.
Швейцария
Турнирное положение: швейцарцы тоже достаточно таки уверенно смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года.
«Красные крестоносцы» набрали 14 очков, опередили Косово, Словению и Швецию и стали первыми в группе.
Швейцарская национальная команда имела отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 14:2.
Последние матчи: в мартовском товарищеском матче «нати» успели проиграть Германии с результатом 3:4.
До этого же главная команда Швейцарии сыграла вничью с Косово (1:1) и Словенией (0:0) и победила Швецию (4:1).
Не сыграют: все готовы выйти на поле.
Состояние команды: сборная Швейцарии не пропускает чемпионаты мира с 2006 года, но дальше 1/8 финала в последнее время не забиралась.
Подопечные Мурата Якина сыграют на Мундиале с Катаром и Канадой, поэтому точно будут бороться за выход в плей-офф.
Статистика для ставок
- Норвегия проиграла 1 из последних 13 матчей
- Швейцария проиграла 1 из последних 11 матчей
- Норвегия забивает на протяжении 16 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Норвегия является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа Швейцарии — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.19.
Прогноз: команды готовятся к ЧМ-2026 и являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.60.
Прогноз: команды обычно много забивают, поэтому могут сыграть результативно.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.39.