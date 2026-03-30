Будет ли определен победитель?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.60

31 марта в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Норвегии и Швейцарии. Начало встречи — 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Норвегия — Швейцария с коэффициентом для ставки за 3.60.

Норвегия

Турнирное положение: норвежская национальная команда уверенно смогла пробиться на мировое первенство 2026 года.

«Сверла» смогли выиграть все матчи, набрали 24 балла и стали первыми в своей группе.

За 8 матчей норвежцы смогли 37 раз поразить ворота соперника и только 5 раз пропустили в свои.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в мартовском товарищеском матче главная команда Норвегии проиграла Нидерландам со счетом 1:2.

До этого же сборная Норвегии переиграла Италию (4:1) и Эстонию (4:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.

Состояние команды: подопечные Столе Сольбаккена стали настоящей грозной силой. Сборная Норвегии впервые с 1998 года пробилась на Мундиаль и там будет считаться «темной лошадкой».

В соперниках у сборной Норвегии точно будут команды Сенегала и Франции. С норвежцами точно легко никому не будет. Эрлинг Холанн и кампания хотят удивить весь мир.

Швейцария

Турнирное положение: швейцарцы тоже достаточно таки уверенно смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года.

«Красные крестоносцы» набрали 14 очков, опередили Косово, Словению и Швецию и стали первыми в группе.

Швейцарская национальная команда имела отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 14:2.

Последние матчи: в мартовском товарищеском матче «нати» успели проиграть Германии с результатом 3:4.

До этого же главная команда Швейцарии сыграла вничью с Косово (1:1) и Словенией (0:0) и победила Швецию (4:1).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: сборная Швейцарии не пропускает чемпионаты мира с 2006 года, но дальше 1/8 финала в последнее время не забиралась.

Подопечные Мурата Якина сыграют на Мундиале с Катаром и Канадой, поэтому точно будут бороться за выход в плей-офф.

Статистика для ставок

Норвегия проиграла 1 из последних 13 матчей

Швейцария проиграла 1 из последних 11 матчей

Норвегия забивает на протяжении 16 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа Швейцарии — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.19.

Прогноз: команды готовятся к ЧМ-2026 и являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.

3.60 ничья

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч Норвегия — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: команды обычно много забивают, поэтому могут сыграть результативно.

2.39 тотал больше 3,5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Норвегия — Швейцария принесёт прибыль 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.39.