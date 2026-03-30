31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Шотландия. Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Шотландия с коэффициентом для ставки за 2.40.

Роман Петренко
Футбольный эксперт LiveSport.Ru

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы успешно квалифицировались на чемпионат мира.  Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Кот-д’Ивуар набрал 26 очков в 10 поединках.  А вот забивает команда в среднем больше 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще.  Ивуарийцы разгромили Южную Корею (4:0).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уступила Египту (2:3).  А вот поединок с Буркина-Фасо принес уверенный успех (3:0).

В пяти своих последних матчах Кот-д’Ивуар разжилась 3 победами.  В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Ивуарийцы нынче выглядят выгодно.  Команда имеет потенциал еще прибавить в плане реализации.

Причем Кот-д’Ивуар в последней квалификации не пропустил ни разу.  Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландцы успешно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Шотландия на 2 очка опередила Данию.  При этом команда в среднем пропускает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Шотландцы уступили Японии (0:1).

До того команда уверенно переиграла Данию (4:2).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от греков (2:3).

При этом Шотландия в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Шотландцы не столь стабильны в плане результатов.  Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом Шотландия в среднем забивает 2 мяча за матч.  Да и отсутствие ярко выраженного забивалы частенько сказывается.

Шотландцы весьма крепки, к тому же наконец-то пробились на чемпионат мира.  Вот только оборона команды в последних матчах выглядела не лучшим образом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Шотландия в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.87 и 1.81.

Прогноз: Шотландцы весьма ершисты, и явно не дадут разбежаться атакующей линии африканцев.

Ставка 1000  с коэффициентом 2.40 на матч Кот-д’Ивуар — Шотландия  позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа Шотландии за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

Ставка в размере 1000  с коэффициентом 3.25 на матч Кот-д’Ивуар — Шотландия  принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья за 3.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Кот-д’Ивуар в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
  • Шотландия в среднем забивает 2 гола за матч
  • Обе команды пробились на чемпионат мира
  • В хорошей форме находится хавбек шотландцев Скотт Мактоминей
  • Шотландцы в среднем пропускают гол за матч