31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Шотландия. Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Шотландия с коэффициентом для ставки за 2.40.

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы успешно квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Кот-д’Ивуар набрал 26 очков в 10 поединках. А вот забивает команда в среднем больше 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Ивуарийцы разгромили Южную Корею (4:0).

До того команда уступила Египту (2:3). А вот поединок с Буркина-Фасо принес уверенный успех (3:0).

В пяти своих последних матчах Кот-д’Ивуар разжилась 3 победами. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Ивуарийцы нынче выглядят выгодно. Команда имеет потенциал еще прибавить в плане реализации.

Причем Кот-д’Ивуар в последней квалификации не пропустил ни разу. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландцы успешно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Шотландия на 2 очка опередила Данию. При этом команда в среднем пропускает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шотландцы уступили Японии (0:1).

До того команда уверенно переиграла Данию (4:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от греков (2:3).

При этом Шотландия в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Шотландцы не столь стабильны в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом Шотландия в среднем забивает 2 мяча за матч. Да и отсутствие ярко выраженного забивалы частенько сказывается.

Шотландцы весьма крепки, к тому же наконец-то пробились на чемпионат мира. Вот только оборона команды в последних матчах выглядела не лучшим образом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Шотландия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.87 и 1.81.

Прогноз: Шотландцы весьма ершисты, и явно не дадут разбежаться атакующей линии африканцев.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

