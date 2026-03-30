31 марта в финальном матче стыковых матчей ЧМ-2026 сыграют Чехия и Дания. Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Чехия — Дания с коэффициентом для ставки за 2.15.
Чехия
Перед матчем: Сборная заняла 2-е место на групповом этапе квалификации ЧМ-2026 с 16-ю очками в активе. Чехия уступила лидерство в группе L Хорватии, которая набрала 22 балла.
В полуфинале стыковых матчей за право выступать на чемпионате мира чешская сборная обыграла Ирландию по пенальти. В основное время матча команды сыграли вничью (2:2), а в серии одиннадцатиметровых ударов Чехия победила со счетом 4:3.
Последние матчи: До стыкового поединка чехи разгромили Гибралтар со счетом 6:0. Матчем ранее Чехия одержала победу над Сан-Марино (1:0) в товарищеском противостоянии.
В последних 5-и встречах во всех турнирах сборная трижды победила, однажды уступила Фарерским островам (1:2), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Не сыграют: Гложек и Емелка (у обоих — травмы).
Состояние команды: Чешская сборная провела отличный групповой этап, но не смогла опередить Хорватию в таблице. Теперь Чехии предстоит встретиться с Данией за право выступать на ЧМ-2026.
Интересно, что в последних 5-и очных встречах чехи трижды сыграли вничью со сборной Данией, а также дважды проиграли. Получится ли на сей раз навязать борьбу сопернику? Большой вопрос...
Дания
Перед матчем: Датчане имели возможность пробиться по итогам группового этапа квалификации пробиться на ЧМ-2026, но сборная уступила лидерство Шотландии в своей группе.
Дания занял 2-е место с 11-ю очками в активе, а шотландцы опередили оппонента на 2 пункта. В полуфинале стыковых матчей датчане разгромили Северную Македонию со счетом 4:0.
Последние матчи: В прошедшей встрече квалификации Дания уступила Шотландии со счетом 2:4. Матчем ранее сборная сыграла вничью с Беларусью (2:2), упустив преимущество во втором тайме.
В последних 5-и встречах Дания однажды уступила, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период сборная забила 17 голов при 7-и пропущенных.
Не сыграют: Биллинг, Кристенсен, Доргу, Поульсен, Шмейхель и Вестергорд (у всех — травмы).
Состояние команды: Предстоящий матч у датчан очень важен, ведь разыгрывается путевка на ЧМ-2026. Сборная будет пытаться доминировать в поединке против Чехии даже на чужом поле.
Нападающий национальной команды Расмус Хейлунн показывает отличную игру в сборной. За 6 матчей квалификации форвард забил 5 голов и сделал голевую передачу.
Статистика для ставок
- Чехия выиграла 3 последних матча во всех турнирах
- В последних 9-и встречах во всех турнирах Дания проиграла только 1 раз
- В последних 5-х очных встречах сборные трижды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Дании с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.30, а победа Чехии — в 4.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.
Прогноз: Можно предположить, что сборные сыграют довольно результативно.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.15.
Прогноз: В 1-м тайме сборные сыграют аккуратно, в первой половине встречи победитель не выявится.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 1.97.