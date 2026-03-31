В Праге встретятся команда, которая выжила в полуфинале за счёт характера и стандартов, и коллектив, который уверенно разобрался с соперником, не дав ему ни единого шанса. Чехия при 18-матчевой домашней беспроигрышной серии попытается использовать поддержку трибун, но её атака зависима от Шика, а оборона в матче с ирландцами дала сбой уже на 14-й минуте. Дания, напротив, сделает ставку на прагматизм, контроль и использование стандартов, которые у неё работают безотказно

21:42 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

21:40 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:30 Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия); Ассистент: Даниэле Биндони (Италия); Ассистент: Альберто Тегони (Италия); Резервный: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).

21:15 Матч пройдёт на стадионе «ЭПЕТ Арена» (Прага, Чехия), вместимостью 20 854 зрителей.

Стартовые составы команд

Чехия: Матей Коварж, Штепан Халоупек, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Ярослав Зелены, Павел Шульц, Томаш Соучек, Владимир Дарида, Патрик Шик, Лукаш Провод.

Дания: Мадс Хермансен, Александр Бах, Виктор Нельссон, Йоаким Мехле, Йоаким Андерсен, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Виктор Фрохольдт, Миккель Дамсгор, Густав Исаксен, Расмус Хёйлунн.

Чехия

Сборная Чехии вступает в финал стыкового турнира с багажом, в котором героизм соседствует с хронической нестабильностью. «Народная команда» финишировала второй в группе L, уступив Хорватии шесть очков, но запомнилась скандальным поражением от Фарерских островов (1:2) и разгромом в Осиеке (1:5). Полуфинал против Ирландии превратился в нервотрёпку: к 23-й минуте чехи горели 0:2, отыгрались благодаря стандартам (пенальти Шика, гол Крейчи с углового), а в серии пенальти вырвали победу (4:3). Домашняя статистика внушает уважение: 18 матчей без поражений на своём поле, последнее фиаско датировано 2022 годом (0:4 от Португалии). Однако в шести последних встречах в основное время одержано лишь две победы.

Дания

Сборная Дании подходит к решающему матчу в состоянии, которое трудно назвать иначе, чем холодный расчёт. «Алая гвардия» упустила прямую путёвку на ЧМ-2026 в последнем туре, проиграв Шотландии (2:4). Однако в полуфинале стыков датчане продемонстрировали образцовую прагматичность, разгромив Северную Македонию (4:0) при тотальном преимуществе: 2,85 xG против 0,15, 20:3 по ударам, 9:0 в створ. Команда Брайана Римера умеет варьировать стиль: может играть ярко и результативно, а может — консервативно, делая ставку на оборону и стандарты. В активе датчан поколение, находящееся в расцвете сил: Расмус Хёйлунд, Миккель Дамсгор, Густав Исаксен (дубль в полуфинале) дополняются опытом Кристиана Эриксена и Каспера Шмейхеля.

Личные встречи

За 12 официальных матчей (без учёта Чехословакии) у команд абсолютный паритет: по три победы и шесть ничьих. Последняя встреча датирована четвертьфиналом Евро-2020, где датчане победили 2:1 (Дилэйни, Дольберг — Шик). В отборе к ЧМ-2002 команды обменялись результатами: 0:0 в Праге, 1:2 в Копенгагене. Ничейный исход в основное время — самый популярный результат в этой паре, что говорит о высокой плотности борьбы и нежелании соперников рисковать.

