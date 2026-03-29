30 марта в товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) — Иордания (U23). Начало встречи — 15:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Россия (U21) — Иордания (U23) с коэффициентом для ставки за 1.91.
Россия (U21)
Турнирное положение: сборная России (U21) не имеет права участвовать в международных турнирах.
Последние матчи: против сборной Узбекистана игра получилась не самой простой, но подопечные Ивана Шабарова одержали заслуженную победу со счётом 2:1. Голы забивали Андрей Ивлев на первой минуте и Глеб Пополитов на 61‑й.
В прошлом году российская молодёжка переиграла сверстников из Киргизии (8:0) и Бахрейна (2:0).
Не сыграют: все ведущие игроки в строю, кроме вызванных в основную сборную.
Состояние команды: сейчас у России (U21) подобралось неплохое поколение, и даже без учёта звёзд, которые в расположении Валерия Карпина, многие игроки выступают в основном составе своих клубов в РПЛ и Первой лиге (Расулов, Данилов, Хмарин, Кондаков, Пестряков, Воронов).
Иордания (U23)
Турнирное положение: Иордания (U23) проиграла в четвертьфинале молодёжного чемпионата Азии.
Последние матчи: в четвертьфинале молодёжная Иордания уступила сверстникам из Японии со счётом 1:2 в дополнительное время. Иорданцы вышли вперёд, но японцы отыгрались во втором тайме, а потом дожали в овертайме.
Недавно была победа над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.
Не сыграют: все основные игроки в строю.
Состояние команды: Иордания (U23) представляет собой азиатскую сборную среднего уровня. Почти все футболисты выступают в местном чемпионате, и каких‑то талантов среди них не наблюдается.
Статистика для ставок
- Никогда ранее команды между собой не играли.
- Россия (U21) в 12 последних товарищеских матчах одержала 10 побед и 2 раза сыграла вничью.
- Иордания (U23) имеет такие показатели за последние пять игр: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу России (U21) дают 1,28, а на Иорданию (U23) — 14,5; ничью букмекеры оценивают в 4,30.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,91.
Прогноз: матч носит статус товарищеского, поэтому нет смысла отсиживаться в обороне, и обе команды будут стараться проявить себя. Также стоит ожидать ротации со стороны тренерских штабов.
Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,91.
Прогноз: Россия однозначно намного сильнее, и можно немного рискнуть, заиграв такой вариант.
Дополнительная ставка: победа России с форой −2 за 2,40.