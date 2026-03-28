29 марта в 26‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Ротор». Начало встречи — 16:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Черноморец Нв — Ротор с коэффициентом для ставки за 1.78.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: после 25 туров «Черноморец» занимает 14‑е место с 28 очками в таблице Первой лиги.

Последние матчи: гостевая встреча против «КАМАЗа» откровенно не получилась у дружины Дениса Попова и завершилась поражением со счётом 1:3. «Черноморец» быстро распечатал ворота соперника на 5‑й минуте после гола Олега Николаева, но затем инициатива полностью перешла к челнинцам, и они спокойно взяли три очка.

Ранее была гостевая ничья с «Факелом» (0:0) и победа на своём поле над «СКА‑Хабаровском» (3:0).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: зимой «Черноморец» покинул Вадим Евсеев, а вместо него был назначен Денис Попов, который родом отсюда и провёл несколько ярких сезонов в Новороссийске в качестве футболиста. Вообще ситуация в клубе очень сложная. Финансирование не подтверждено на следующий сезон, и снова возникает угроза снятия команды с чемпионата.

«Ротор»

Турнирное положение: сейчас «Ротор» идёт на 7‑й строчке в таблице Первой лиги с 36 очками.

Последние матчи: в прошлом туре «Ротор» неожиданно переиграл на своём поле лидера чемпионата «Факел» со счётом 1:0. Игра получилась, как ожидалось, очень прагматичной, а всё решил единственный момент на 22‑й минуте, когда забил Эльдарушев.

До этого была ничья в гостях с «КАМАЗом» (1:1) и «Спартаком» (1:1), а также дома с «Уралом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Плотников (п).

Состояние команды: перед «Ротором» стоит чёткая задача повышения в классе уже который год. Под эту задачу зимой был приглашён Дмитрий Парфёнов, который имеет подобный успешный опыт. Пока «Ротор» только 7‑й, но до зоны стыков всего два очка. Да и там находится «Спартак», который точно не пройдёт лицензирование, и «КАМАЗ», имеющий аналогичные проблемы. Поэтому даже шестая строчка может стать проходной.

Статистика для ставок

В первом круге «Ротор» разгромил «Черноморец» на своём поле со счётом 2:0.

В прошлом сезоне волгоградцы сыграли вничью дома (1:1), а на выезде уступили (1:2).

В позапрошлом сезоне «Ротор» взял три очка на своём поле (2:1), а в Новороссийске команды не забили (0:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Черноморца» дают 2,85, а на «Ротор» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 2,85.

Тотал меньше 2 идёт за 1,72, а тотал больше 2 можно взять за 2,0.

Прогноз: конечно, «Ротор» должен быть фаворитом, и сейчас он намного сильнее. В распоряжении Парфёнова почти два равноценных состава, многие футболисты играли в РПЛ, и не очень верится, что команда сможет тут потерять очки. У «Черноморца» неясные перспективы в жизни клуба и проблемы с финансированием.

Основная ставка: победа гостей с форой 0 за 1,78.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант — три очка увезти «Ротору» вполне под силу.

Дополнительная ставка: чистая победа «Ротора» за 2,65.