29 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют тульский «Арсенал» и «Сокол». Матч начнется в 17:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Арсенал Тула — Сокол с коэффициентом для ставки за 2.28.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Арсенал» идет на десятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 балла. Общая разница мячей — 33:30.
Последние матчи: в последнем матче тульская команда смогла заработать седьмую победу в сзеоне. Клуб обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1.
Ранее «Арсенал» уступил ульяновской «Волге» со счетом 0:1 и одному из лидеров чемпионата, «Уралу», со с минимальным счетом 0:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Арсенал» с момента возобновления чемпионата провел пять матчей, в которых одержал всего одну победу. При этом туляки в каждой из встреч пропустили мяч в свои ворота.
«Сокол»
Турнирное положение: «Сокол» идет на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав две победы, десять матчей вничью и 13 поражений. Это позволило команде набрать 16 очков после 25 туров.
Последние матчи: в последнем поединке «Сокол» потерпел 13 поражение в сезоне и четвертое подряд. Команда крупно уступила «Нефтехимику» со счетом 0:3.
Ранее клуб из Саратова выступил неудачно против «Уфы», проиграв со счетом 0:2, и с минимальным счетом уступил «Чайке» (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сокол», будем честны, стоит на вылет из ФНЛ. У клуба была возможность хорошо начать вторую половину сезона, однако у команды четыре поражения с общим счетом 0:7.
Статистика для ставок
- «Арсенал» проиграл три матча из последних пяти
- «Сокол» потерпел четыре поражения подряд
- в матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1 /UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.69. Ничья оценена в 3.35, победа оппонента — 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.39 и 1.48.
Прогноз: Сыграем на форе «Арсенала» в этом матче (-1). Это основная ставка.
Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ожидание голов от каждой из команд.
