29 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют тульский «Арсенал» и «Сокол». Матч начнется в 17:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Арсенал Тула — Сокол с коэффициентом для ставки за 2.28.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Арсенал» идет на десятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 балла. Общая разница мячей — 33:30.

Последние матчи: в последнем матче тульская команда смогла заработать седьмую победу в сзеоне. Клуб обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1.

Ранее «Арсенал» уступил ульяновской «Волге» со счетом 0:1 и одному из лидеров чемпионата, «Уралу», со с минимальным счетом 0:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арсенал» с момента возобновления чемпионата провел пять матчей, в которых одержал всего одну победу. При этом туляки в каждой из встреч пропустили мяч в свои ворота.

«Сокол»

Турнирное положение: «Сокол» идет на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав две победы, десять матчей вничью и 13 поражений. Это позволило команде набрать 16 очков после 25 туров.

Последние матчи: в последнем поединке «Сокол» потерпел 13 поражение в сезоне и четвертое подряд. Команда крупно уступила «Нефтехимику» со счетом 0:3.

Ранее клуб из Саратова выступил неудачно против «Уфы», проиграв со счетом 0:2, и с минимальным счетом уступил «Чайке» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сокол», будем честны, стоит на вылет из ФНЛ. У клуба была возможность хорошо начать вторую половину сезона, однако у команды четыре поражения с общим счетом 0:7.

