28 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сенегал и Перу. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сенегал — Перу с коэффициентом для ставки за 2.08.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы уверенно провели квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Сенегал набрал 24 зачетных балла в 10 матчах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сенегальцы в финале Кубка африканских наций одолели Марокко, однако постфактум были лишены титула.

До того команда нанесла поражение Египту (1:0). Да и поединок с малийцами завершился викторией (1:0).

В пяти своих последних матчах Сенегал одержал 4 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота один.

Состояние команды: Сенегальцы нынче выглядят уверенно. Команда не проигрывает с середины ноября.

Причем Сенегал имеет сверхнадежные тылы. Оборона во главе с Калиду Кулибали не давала сбоев в трех последних поединках.

Перу

Турнирное положение: Перуанцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 9 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Перу набрала лишь 12 очков в 18 матчах отбора. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Перуанцы вчистую переиграли Боливию (2:0).

До того команда была бита сборной Чили (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с Россией (1:1).

При этом Перу в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Перуанцы имеют не столь надежные тылы. Команда пропустила 21 мяч в 18 поединках квалификации.

При этом Перу до последней победы не выигрывала полгода. Да и подбор игроков у команды по именам выглядит скромно.

Перуанцам явно не хватает пресловутой монолитности. Команде крайне натужно даются поединки с более-менее крепкими соперниками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Сенегал в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.64 и 1.85.

Прогноз: Сенегальцы явно прибавят в плане реализации, да и оборона Перу нередко совершает результативные ошибки.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

