28 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кыргызстан и Мадагаскар. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кыргызстан — Мадагаскар с коэффициентом для ставки за 2.57.

Кыргызстан

Турнирное положение: Кыргызстанцы не прошли квалификацию на чемпионат мира.  Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

При этом Кыргызстан на 5 очков отстал от 4 позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Кыргызстанцы уступили Экваториальной Гвинее (0:1).

До того команда была разбита Узбекистаном (0:4).  Да и поединок с Оманом завершился неудачей (1:2).

В пяти своих последних матчах Кыргызстан разжилась 2 ничьими.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Кыргызстанцы нынче крайне нестабильны.  Команда имеет проблемы с надежностью тылов.

Причем Кыргызстан уступил в трех своих последних поединках.  В них команде удалось отличиться всего одним забитым мячом.

Мадагаскар

Турнирное положение: Мадагаскарцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 2 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Мадагаскар на 6 очков отстала от лидера.  При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Мадагаскарцы одолели Экваториальную Гвинею (2:0).

До того команда вчистую уступила Мали (1:4).  А вот чуть ранее она нанесла поражение Коморским островам (2:1).

При этом Мадагаскар в 5 своих последних поединках одержала 4 победы.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Мадагаскарцы крепки, но не столь стабильны.  Команда способна как дать бой более сильному оппоненту, так и оступиться в поединке с записным аутсайдером.

При этом Мадагаскару не хватило совсем чуть-чуть для выхода на чемпионат мира.  А вот в кадровом плане команда выглядит довольно скромно.

В этом поединке мадагаскарцы явно будут действовать активно.  Африканцы постараются вскрыть не самые надежные тылы соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Мадагаскар в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: Африканцы явно способны прибавить, к тому же кыргызстанцы нынче находятся в кризисе.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Кыргызстанцы имеют проблемы с надежностью тылов
  • Кыргызстан уступил в 3 своих последних поединках
  • Мадагаскар в среднем забивает реже 2 мячей за матч
  • Кыргызстан уже год не знает радости побед
  • Мадагаскарцы выглядят монолитнее соперника