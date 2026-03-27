прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.57

28 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кыргызстан и Мадагаскар. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кыргызстан — Мадагаскар с коэффициентом для ставки за 2.57.

Кыргызстан

Турнирное положение: Кыргызстанцы не прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

При этом Кыргызстан на 5 очков отстал от 4 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кыргызстанцы уступили Экваториальной Гвинее (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была разбита Узбекистаном (0:4). Да и поединок с Оманом завершился неудачей (1:2).

В пяти своих последних матчах Кыргызстан разжилась 2 ничьими. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: Кыргызстанцы нынче крайне нестабильны. Команда имеет проблемы с надежностью тылов.

Причем Кыргызстан уступил в трех своих последних поединках. В них команде удалось отличиться всего одним забитым мячом.

Мадагаскар

Турнирное положение: Мадагаскарцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 2 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Мадагаскар на 6 очков отстала от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Мадагаскарцы одолели Экваториальную Гвинею (2:0).

До того команда вчистую уступила Мали (1:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение Коморским островам (2:1).

При этом Мадагаскар в 5 своих последних поединках одержала 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Мадагаскарцы крепки, но не столь стабильны. Команда способна как дать бой более сильному оппоненту, так и оступиться в поединке с записным аутсайдером.

При этом Мадагаскару не хватило совсем чуть-чуть для выхода на чемпионат мира. А вот в кадровом плане команда выглядит довольно скромно.

В этом поединке мадагаскарцы явно будут действовать активно. Африканцы постараются вскрыть не самые надежные тылы соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Мадагаскар в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: Африканцы явно способны прибавить, к тому же кыргызстанцы нынче находятся в кризисе.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч Кыргызстан — Мадагаскар принесёт прибыль 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: Победа Мадагаскара за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Кыргызстан — Мадагаскар принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

Пять причин, почему ставка зайдет