27 марта в товарищеском матче встретятся Нидерланды и Норвегия. Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Нидерланды — Норвегия с коэффициентом для ставки за 2.02.
Нидерланды
Турнирное положение: Голландцы заняли первое место в отборочной группе G, набрав 20 очков за 8 встреч при разнице мячей 27:4.
«Оранжевые» играли в одном квинтете со сборными Польши, Финляндии, Мальты и Литвы.
Последние матчи: в ноябрьских матчах голландцы обыграли литовцев (4:0) и разошлись миром с поляками — 1:1.
В октябре «оранжевые» обыграли сборные Финляндии и Мальты с одинаковым счетом 4:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Голландцы практически идеально прошли отбор, но две ничьи с поляками явно могут насторожить болельщиков.
Команда вполне способна проявить на мундиале, но вряд ли чего-то достигнет выше четвертьфинала.
Норвегия
Турнирное положение: Норвежцы заняли первое место в отборочной группе F, набрав 24 очка за 8 встреч при разнице мячей 37:5.
Скандинавы играли в одной группе с итальянцами, израильтянами, эстонцами и молдованами.
Последние матчи: в ноябрьских матчах норвежцы разгромили сборные Италии и Эстонии с одинаковым счетом 4:1.
В октябре скандинавы разошлись миром в «товарке» с Новой Зеландией (1:1) и забили пять безответных мячей Израилю — 5:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Норвежцы великолепно прошли отборочную группу, дважды обыграв главных конкурентов в лице итальянской сборной.
Скандинавы вполне способны пошуметь на предстоящем мундиале.
Статистика для ставок
- Норвегия побеждала в трех последних матчах
- Нидерланды не проигрывали в восьми последних поединках
- Скандинавы не обыгрывали «оранжевых» с 1992 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «оранжевых» ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.70, а победа Норвегии — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.17 и 1.63.
Прогноз: Обе команды умеют и любят забивать, поэтому стоит ожидать результативной игры.
Ставка: Тотал больше 3 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что Норвегия одержит сенсационную победу.
Ставка: Победа Норвегии за 4.70