Холанн и компания обыграют голландцев впервые за 34 года?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.02

27 марта в товарищеском матче встретятся Нидерланды и Норвегия. Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Нидерланды — Норвегия с коэффициентом для ставки за 2.02.

Нидерланды

Турнирное положение: Голландцы заняли первое место в отборочной группе G, набрав 20 очков за 8 встреч при разнице мячей 27:4.

«Оранжевые» играли в одном квинтете со сборными Польши, Финляндии, Мальты и Литвы.

Последние матчи: в ноябрьских матчах голландцы обыграли литовцев (4:0) и разошлись миром с поляками — 1:1.

В октябре «оранжевые» обыграли сборные Финляндии и Мальты с одинаковым счетом 4:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Голландцы практически идеально прошли отбор, но две ничьи с поляками явно могут насторожить болельщиков.

Команда вполне способна проявить на мундиале, но вряд ли чего-то достигнет выше четвертьфинала.

Норвегия

Турнирное положение: Норвежцы заняли первое место в отборочной группе F, набрав 24 очка за 8 встреч при разнице мячей 37:5.

Скандинавы играли в одной группе с итальянцами, израильтянами, эстонцами и молдованами.

Последние матчи: в ноябрьских матчах норвежцы разгромили сборные Италии и Эстонии с одинаковым счетом 4:1.

В октябре скандинавы разошлись миром в «товарке» с Новой Зеландией (1:1) и забили пять безответных мячей Израилю — 5:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Норвежцы великолепно прошли отборочную группу, дважды обыграв главных конкурентов в лице итальянской сборной.

Скандинавы вполне способны пошуметь на предстоящем мундиале.

Статистика для ставок

Норвегия побеждала в трех последних матчах

Нидерланды не проигрывали в восьми последних поединках

Скандинавы не обыгрывали «оранжевых» с 1992 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «оранжевых» ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.70, а победа Норвегии — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.17 и 1.63.

Прогноз: Обе команды умеют и любят забивать, поэтому стоит ожидать результативной игры.

Ставка: Тотал больше 3 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что Норвегия одержит сенсационную победу.

Ставка: Победа Норвегии за 4.70