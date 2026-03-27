Смогут ли скандинавы одолеть голландцев впервые за 34 года?

Сборная Нидерландов на «Йохан Кройф Арене» примет команду Норвегии в рамках товарищеского матча. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

22:25 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером из Бельгии. Ему будут помогать его соотечественники Рубен Винс и Тибо Нейссен.

22:15 Приветствуем всех на нашей трансляции, которую мы начнем со стартовых составов играющих команд:

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, ван Дейк, ван Хекке, ван де Вен, Гакпо, Гравенберх, Рейндерс, Смит, Мален, Копмейнерс

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Хеггем, Меллер Вольфе, Бобб, Берге, Берг, Серлот, Странн Ларсен, Шельдеруп

Нидерланды

Сборная Нидерландов без особых проблем пробилась на чемпионат мира, заняв первое место в своей группе, где их соперниками были команды Польши, Финляндии, Мальты и Литвы. «Оранжевые» набрали 20 очков за восемь встреч, одержав 6 побед и дважды сыграв вничью с поляками при разнице мячей 27:4.

Подопечные Роналда Кумана в последний раз проигрывали в основное время сборной Германии в 2024-м году на групповой стадии Лиги наций-2024/2025.

Нидерланды уже давно не радуют игроками крайне высокого уровня — ван Дейк не молодеет, а ван Перси, Роббен и Снейдер уже завершили. Что говорить, если Куман не стал никого вызывать в национальную команду на место травмированного Мемфиса Депая, нынче играющего за бразильский «Коринтиас».

Норвегия

Сборная Норвегии стала, пожалуй, одной из главных сенсаций в европейском отборе — скандинавская команда одержала 8 побед в 8 матчах своего квинтета, где соперниками были итальянцы, израильтяне, эстонцы и молдаване. К 24 набранным очкам команда Столе Сольбаккена также добавила солиднейшую разницу забитых и пропущенных мячей — 37:5.

Норвежский футбол в последние годы переживает великолепный период не только на клубном уровне, но и национальная сборная уже на протяжении 12 встреч кряду не знает горечи поражения.

В команде немало хороших футболистов, среди которых, конечно выделяются Мартин Эдегор и Эрлинг Холанн, выступающие в АПЛ за «Арсенал» и «Манчестер Сити» соответственно. Правда, оба игрока не примут участие в сегодняшней встрече.