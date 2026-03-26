27 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кения и Эстония. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кения — Эстония с коэффициентом для ставки за 2.60.
Кения
Турнирное положение: Кенийцы откровенно провалили последнюю квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
При этом Кения набрала 12 зачетных баллов в 10 матчах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кенийцы по всем статьям уступили Сенегалу (0:8).
До того команда была бита Экваториальной Гвинеей (0:1). Да и поединок с ивуарийцами завершился коллизией (0:3).
В пяти своих последних матчах Кения одержала 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: Кенийцы нынче выглядят бледно. Команда уступила три раза кряду.
Причем Кения не сумела отличиться в трех своих последних матчах. Да и побитие от Сенегала получилось показательным.
Эстония
Турнирное положение: Эстонцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Эстония набрала лишь 4 очка в 8 матчах отбора. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Эстонцы вчистую переиграли Кипр (4:2).
До того команда была бита Норвегией (1:4). А вот чуть ранее она не смогла переиграть Молдову (1:1).
При этом Эстония в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Эстонцы имеют проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила 21 мяч в 8 поединках квалификации.
При этом Эстония до последней победы не выигрывала 7 матчей подряд. Да и подбор игроков у команды по именам выглядит скромно.
Эстонцам не хватает пресловутой монолитности. Команде крайне сложно даются поединки с более-менее приличными оппонентами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Эстония в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.50, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.66 и 1.23.
Прогноз: Эстонцы явно прибавят в плане реализации, да и оборона Кении слишком часто совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа Эстонии за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- Кенийцы нынче находятся в кризисе
- Кения уступила в 3 последних матчах
- Эстония в двух последних матчах забила 5 мячей
- Кения в трех последних матчах пропустила в свои ворота 12 мячей
- Эстонцы в среднем забивают гол за матч