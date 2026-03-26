27 марта в рамках товарищеского матча сыграют Австрия и Гана. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Австрия — Гана с коэффициентом для ставки за 2.00.
Австрия
Перед матчем: Сборная успешно выступила в квалификации чемпионата мира 2026-го года, заняв 1-е место в своей группе с 19-ю очками в активе. Австрия пробилась в основной этап турнира.
Теперь Австрия начинает планомерную подготовку к мундиалю. В марте сборная проведет 2 контрольные встречи с Ганой (27 марта) и Южной Кореей (31 марта).
Последние матчи: В прошедшей встрече квалификации ЧМ-2026 Австрия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а до этого сборная обыграла Кипр со счетом 2:0.
В последних 5-и встречах Австрия трижды победила, однажды уступила Румынии (0:1) и 1 раз сыграла вничью. В одной из матчей сборная победила Сан-Марино со счетом 10:0.
Состояние команды: Австрия готовится к чемпионату мира. На данном этапе сборной не сильно важны результаты, команда будет тактически готовиться к важным летним играм.
У Австрии есть 36-летний нападающий Марко Арнаутович, который провел отличную квалификацию ЧМ-2026. За 7 последних встреч форвард забил 8 голов и сделал голевую передачу.
Гана
Перед матчем: Эта сборная очень уверенно пробилась на чемпионат мира 2026-го года с 1-го места. В своей группе Гана набрала 25 очков, опередив ближайшего преследователя на 6 пунктов.
Перед стартом ЧМ-2026 национальная команда проведет 4 товарищеских матча против Австрии (27 марта), Германии (30 марта), Мексики (22 мая) и Уэльса (2 июня).
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Гана уступила Южной Корее со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 63-й минуте. Матчем ранее сборная проиграла Японии (0:2).
До этого у национальной команды было 3 победы подряд в отборе на ЧМ-2026. За этот период Гана обыграла Коморские Острова (1:0), ЦАР (5:0) и Мали со счетом 1:0.
Состояние команды: В официальных матчах Гана выступает очень уверенно, а вот в товарищеских поединках сборная все никак не может показать свой уровень.
В единственном товарищеском противостоянии Гана сыграла вничью с Австрией со счетом 1:1. На сей раз гостям будет непросто добиться результата, австрийцы будут пытаться доминировать.
Статистика для ставок
- Австрия проиграла только 1 раз в последних 8-и встречах
- Гана проиграла 2 последних товарищеских матча
- В единственной очной встрече сборные сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Австрии с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа Ганы — в 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.92.
Прогноз: Гана продолжит проигрывать в товарищеских матчах.
Ставка: Победа Австрии с форой (-1) за 2.00.
Прогноз: В 1-м тайме сборные откроют счет. Австрия или Гана попытаются сразу захватить инициативу.
Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.76.