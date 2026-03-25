26 марта в стыковом матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Польши и Албании. Начало встречи — 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Польша — Албания с коэффициентом для ставки за 2.10.
Польша
Турнирное положение: в своей отборочной группе польская национальная команда финишировала на второй строчке, пропустив вперед Нидерланды.
«Бело-красные» за 8 матчей смогли набрать 17 очков. За это время поляки забили 14 мячей, а пропустили всего 7.
Последние матчи: в прошлых играх главная команда Польши победила Мальту (3:2) и сыграла вничью с Нидерландами (2:2).
До этого же «белые орлы» выиграли у Литвы (2:0) и Финляндии (3:1).
Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.
Состояние команды: подопечные Яна Урбана достаточно уверенно чувствовали себя на групповой стадии, однако навязать борьбу нидерландцам не смогли.
На ЧМ-2022 сборной Польши удалось выйти из группы и сыграть в 1/8 финала против Франции. Наверняка в команде хотят повторить успех и для начала выйти на Мундиаль.
Албания
Турнирное положение: на групповой стадии турнира албанцы стали вторыми в своей группе с 14 зачетными баллами в активе.
Албанская национальная команда пропустила вперед только Англию, а вот смогла обойти Сербию, Латвию и Андорру. За 8 матчей «красные и черные» забили 7 мячей, а пропустили вообще 5.
Последние матчи: в последних официальных играх главная команда Албании проиграла Англии (0:2) и выиграла у Андорры (1:0).
До этого же «орлы» смогли переиграть Сербию (1:0) и Латвию (1:0).
Не сыграют: все готовы выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Силвиньо достаточно крепки в обороне, но беззубы в атаке. Вся игра сборной Албании строится от обороны и на контратаках.
Сборная Албании еще не выходила на чемпионат мира, поэтому жаждет это сделать впервые в истории. А вот на чемпионате Европы команда была даже в 2024 году.
Статистика для ставок
- Албания проиграла 1 из последних 9 матчей
- Польша проиграла 1 из последних 10 матчей
- В последнем очном поединке команд в 2023 году Албания победила Польшу со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Польша является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.55, а победа Албании — в 5.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.62.
Прогноз: команды будут осторожничать и играть от обороны, поэтому много голов мы вряд ли увидим.
Ставка: тотал меньше 3 за 2.10.
Прогноз: никто не будет раскрываться, ведь цена ошибки высока. Команды примерно равны и вполне могут на выявить сильнейшего в основное время.
Ставка: ничья за 3.50.