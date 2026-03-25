прогноз на стыковой матч ЧМ‑2026, ставка за 2.10

26 марта в стыковом матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Польши и Албании. Начало встречи — 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Польша — Албания с коэффициентом для ставки за 2.10.

Польша

Турнирное положение: в своей отборочной группе польская национальная команда финишировала на второй строчке, пропустив вперед Нидерланды.

«Бело-красные» за 8 матчей смогли набрать 17 очков. За это время поляки забили 14 мячей, а пропустили всего 7.

Последние матчи: в прошлых играх главная команда Польши победила Мальту (3:2) и сыграла вничью с Нидерландами (2:2).

До этого же «белые орлы» выиграли у Литвы (2:0) и Финляндии (3:1).

Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.

Состояние команды: подопечные Яна Урбана достаточно уверенно чувствовали себя на групповой стадии, однако навязать борьбу нидерландцам не смогли.

На ЧМ-2022 сборной Польши удалось выйти из группы и сыграть в 1/8 финала против Франции. Наверняка в команде хотят повторить успех и для начала выйти на Мундиаль.

Албания

Турнирное положение: на групповой стадии турнира албанцы стали вторыми в своей группе с 14 зачетными баллами в активе.

Албанская национальная команда пропустила вперед только Англию, а вот смогла обойти Сербию, Латвию и Андорру. За 8 матчей «красные и черные» забили 7 мячей, а пропустили вообще 5.

Последние матчи: в последних официальных играх главная команда Албании проиграла Англии (0:2) и выиграла у Андорры (1:0).

До этого же «орлы» смогли переиграть Сербию (1:0) и Латвию (1:0).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Силвиньо достаточно крепки в обороне, но беззубы в атаке. Вся игра сборной Албании строится от обороны и на контратаках.

Сборная Албании еще не выходила на чемпионат мира, поэтому жаждет это сделать впервые в истории. А вот на чемпионате Европы команда была даже в 2024 году.

Статистика для ставок

Албания проиграла 1 из последних 9 матчей

Польша проиграла 1 из последних 10 матчей

В последнем очном поединке команд в 2023 году Албания победила Польшу со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Польша является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.55, а победа Албании — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: команды будут осторожничать и играть от обороны, поэтому много голов мы вряд ли увидим.

2.10 тотал меньше 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Польша — Албания принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал меньше 3 за 2.10.

Прогноз: никто не будет раскрываться, ведь цена ошибки высока. Команды примерно равны и вполне могут на выявить сильнейшего в основное время.

3.55 ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч Польша — Албания позволит вывести на карту выигрыш 2550₽, общая выплата — 3550₽

Ставка: ничья за 3.50.