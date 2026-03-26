Левандовский ведёт свою сборную на последний мундиаль в карьере

Сборные Польши и Албании встретятся в полуфинале стыковых матчей отбора к чемпионату мира-2026. Победитель этой встречи сделает ещё один шаг к мундиалю и сыграет в финале отбора против Украины или Швеции. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

09' Интересно разыграли угловой поляки, Кэш с лёта пробил из-за штрафной, но не попал.

08' Кивёр мог забивать! Головой пробил с дальней штанги, Хюсай выбил мяч из створа ворот!

07' Ещё один угловой заработала Польша.

06' Стракоша забрал мяч в руки после навеса с угла поля.

05' Левандовский опасно бил из штрафной, мяч отскочил от защитника и ушёл на угловой.

04' Левандовский нарушил правила в борьбе у штрафной соперника.

02' Каминьский прострелил с правого фланга в центр штрафной, неточно получилось.

01' Албания начала с центра, поехали!

До матча

22:40 Слегка прохладно сегодня в Варшаве, около 7 градусов. Но газон на Национальном стадионе Варшавы в отличном состоянии.

22:25 Стартовые составы команд:

Польша (3-4-3): Грабара, Кендзёра, Беднарек, Кивёр, Кэш, Шиманьский, Зелиньский, Скораш, Каминьский, Левандовский, Ружа.

Албания (4-3-1-2): Стракоша, Митай, Джимшити, Айети, Хюсай, Байрами, Асллани, Лячи, Шеху, Ходжа, Узуньи.

22:10 Судейская бригада матча: главный арбитр — Энтони Тейлор; ассистенты: Гари Бесвик, Адам Нанн; четвёртый судья — Донатас Румшас; VAR — Джарред Джиллетт; ассистент VAR — Майкл Солсбери.

Польша

Поляки подходят к игре в статусе фаворита, не проигрывая под руководством Яна Урбана — четыре победы и две ничьи в шести матчах. Команда уверенно провела квалификацию и лишь немного уступила первое место в группе Нидерландам, оставив сильное впечатление по качеству игры.

Главная фигура атаки — Роберт Левандовский, который остаётся ключевым бомбардиром и лидером команды. Поддержку ему обеспечивают креативные игроки вроде Петра Зелиньского и Себастьяна Шиманьского, а фланги добавляют динамики за счёт скорости и дриблинга.

Дополнительным преимуществом Польши является фактор домашнего поля. В Варшаве команда стабильно набирает очки, а оборона в последних матчах действует надёжно, регулярно сохраняя ворота «сухими». При этом поляки традиционно не форсируют события с первых минут, предпочитая постепенно наращивать давление.

Албания

Сборная Албании продолжает писать свою историю, стремясь впервые выйти на чемпионат мира. Команда Силвиньо уверенно прошла квалификацию, заняв второе место в группе после Англия, и подходит к стыкам с хорошей серией результатов.

Главное оружие гостей — организованная оборона и дисциплина. Албания часто играет прагматично, делая ставку на плотную структуру и быстрые переходы в атаку. Важную роль в центре поля играет Кристиан Асллани, а впереди команда рассчитывает на скорость и физику нападающих.

Отдельно стоит отметить выездную форму: албанцы выиграли несколько матчей подряд вне дома, не пропуская. Однако уровень соперника в Варшаве будет значительно выше, и команде придётся сыграть практически идеально, чтобы рассчитывать на выход в финал стыков.

