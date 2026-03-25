26 марта в плей-офф дивизионов C/D Лиги наций по футболу сыграют Гибралтар и Латвия. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гибралтар — Латвия с коэффициентом для ставки за 2.05.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтарцы неудачно провели последнюю квалификацию на Мундиаль.  Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы своего квинтета.

При этом Гибралтар не набрал ни одного очка.  А вот забила команда всего лишь 3 мяча в 8 поединках отбора.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Гибралтарцы с треском уступили Чехии (0:6).

До того команда потерпела поражение от Черногории (1:2).  Да и поединок с Хорватией завершился неудачей (0:3).

В пяти своих последних матчах Гибралтар уступил 5 раз.  В этих поединках команда забила один мяч, пропустив в свои ворота 14.

Состояние команды: Гибралтарцы нынче выглядят бледно.  Команда уступила 10 раз кряду.

Причем Гибралтар имеет проблемы с надежностью тылов.  Команда пропустила 28 мячей в 8 поединках последней квалификации.

Латвия

Турнирное положение: Латвийцы провалили квалификацию на чемпионат мира.  Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Латвия набрала всего 5 очков в 8 матчах.  При этом команда отличилась всего 5 результативными ударами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Латвийцы уступили Сербии (1:2).

До того команда расписала мировую с Северной Македонией (0:0).  А вот чуть ранее она с треском уступила Англии (0:5).

При этом Латвия в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьи.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Латвийцы имеют проблемы с реализацией.  Команда в среднем забивает меньше гола за матч.

При этом Латвия не знает радости побед уже год.  А вот в четырех очных встречах с Гибралтаром команда победила трижды.

В этом поединке латвийцы явно будут действовать активно.  В двух последних очных поединках Латвия обыгрывала гибралтарцев.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Латвия в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05.  Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.25 и 1.33.

Прогноз: Латвийцы традиционно успешно противостоят Гибралтару, плюс оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа Латвии за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Гибралтарцы имеют крайне ненадежные тылы
  • Гибралтар проиграл 10 своих последних матчей
  • Латвия в двух последних очных поединках одолела гибралтарцев
  • Гибралтар в трех последних матчах пропустил 11 мячей
  • Латвия уступила гибралтарцам лишь однажды в 4 очных поединках