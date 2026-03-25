26 марта в рамках 1/2 финала квалификации чемпионата мира 2026-го года сыграют Дания и Северная Македония. Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Дания — Северная Македония с коэффициентом для ставки за 2.10.

Дания

Путь к 1/2 финала: Сборная неплохо провела групповой этап квалификации ЧМ-2026. Дания занимает 2-е место в группе С с 11-ю очками в активе, уступив лидерство Шотландии.

При этом, сборная опередила Грецию и Беларусь. Дания пробилась в зону стыковых матчей, где сыграет против Северной Македонии.

Последние матчи: В прошедшей встрече датчане уступили Шотландии со счетом 2:4, пропустив решающие голы в концовке встречи. До этого сборная сыграла вничью с Беларусью (2:2).

В последних 5-и встречах Дания однажды уступила, 1 раз сыграла вничью и трижды победила. За этот отрезок сборная одолела Грецию (3:1), Беларусь (6:0) и снова Грецию (3:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: Андерсен (перебор желтых карточек), Биллинг, Кристенсен, Доргу, Поульсен, Шмейхель, Вестергорд (у всех — травмы).

Состояние команды: Датчане являются фаворитами перед предстоящим матчем против Северной Македонии. У команды есть все, чтобы доставить проблемы гостям.

У сборной Дании есть нападающий Расмус Хейлунн, который был довольно результативен на групповом этапе квалификации ЧМ-2026. За 5 встреч форвард забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Северная Македония

Путь к 1/2 финала: Сборная довольно удачно выступили на групповом этапе квалификации ЧМ-2026, расположившись на 3-м месте в своей группе с 13-ю очками в активе.

Северная Македония пропустила вперед Уэльс и Бельгию на групповом этапе, а также опередила Казахстан и Лихтенштейн. Сейчас сборной досталась Дания в полуфинале отбора.

Последние матчи: В прошлом поединке Северная Македония крупно уступила Уэльсу со счетом 1:7, а до этого сыграла вничью с Латвией (0:0) в рамках товарищеского противостояния.

В последних 5-и встречах Северная Македония обыграла только Лихтенштейн со счетом 5:0, трижды сыграла вничью и однажды проиграла. За этот отрезок сборная забила 7 голов при 8-и пропущенных.

Состояние команды: Северная Македония в последнее время показывает не очень удачные результаты, у сборной не получается победить на протяжении 4-х прошедших встречах.

В последнем очном противостоянии Северная Македония обыграла Данию со счетом 3:0. Получится ли на сей раз доставить проблемы датчанам? На чужом поле это будет сделать очень тяжело...

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Дании с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.20, а победа Северной Македонии — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Можно предположить, что Северная Македония не сможет взломать оборону соперника.

Ставка: Только Дания забьет за 2.10.

Прогноз: Дания одержит уверенную победу и выйдет в финал квалификации ЧМ-2026.

Ставка: Победа Дании с форой (-1.5) за 1.90.