26 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кипр и Беларусь. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кипр — Беларусь с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кипр

Турнирное положение: Киприоты неудачно провели последнюю квалификацию на Мундиаль.  Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своего квинтета.

При этом Кипр набрал 8 очков в 8 поединках.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Киприоты уступили Эстонии (2:4).

До того команда была бита Австрией (0:2).  А вот поединок с Сан-Марино завершился уверенной викторией (4:0).

В пяти своих последних матчах Кипр разжился одной победой.  В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: Киприоты нынче выглядят бледно.  Команда уступила в 2 своих последних поединках.

Причем Кипр традиционно сложно противостоит Беларуси.  В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Беларусь

Турнирное положение: «Сябры» провалили квалификацию на чемпионат мира.  Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Беларусь набрала всего 2 очка в 6 матчах.  При этом команда отличилась всего 4 результативными ударами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно удачно.  «Сябры» не уступили Греции (0:0).

До того команда расписала мировую с крепкой Данией (2:2).  А вот чуть ранее она уступила сборной Шотландии (1:2).

При этом Беларусь в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьи.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сябры» имеют проблемы с реализацией.  Так что новому наставнику Виктору Гончаренко придется засучить рукава.

При этом Беларусь не может победить уже больше полугода.  А вот вне родных стен «сябры» не могут победить 3 матча кряду.

В этом поединке «сябры» явно будут действовать активно.  Под руководством нового наставника команда должна прибавить во всех компонентах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Кипр в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70.  Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.71.

Прогноз: «Сябры» способны прибавить в плане реализации, да и оборона киприотов нередко совершает результативные ошибки.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Киприоты уступили в 2 своих последних матчах
  • «Сябры» не побеждают уже больше полугода
  • Беларусь не проигрывала в 2 своих последних поединках
  • Кипр в двух последних матчах пропустил 6 мячей
  • Киприоты не побеждали в 4 своих последних домашних поединках