26 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кипр и Беларусь. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кипр — Беларусь с коэффициентом для ставки за 2.00.
Кипр
Турнирное положение: Киприоты неудачно провели последнюю квалификацию на Мундиаль. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своего квинтета.
При этом Кипр набрал 8 очков в 8 поединках. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Киприоты уступили Эстонии (2:4).
До того команда была бита Австрией (0:2). А вот поединок с Сан-Марино завершился уверенной викторией (4:0).
В пяти своих последних матчах Кипр разжился одной победой. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: Киприоты нынче выглядят бледно. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
Причем Кипр традиционно сложно противостоит Беларуси. В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.
Беларусь
Турнирное положение: «Сябры» провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Беларусь набрала всего 2 очка в 6 матчах. При этом команда отличилась всего 4 результативными ударами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Сябры» не уступили Греции (0:0).
До того команда расписала мировую с крепкой Данией (2:2). А вот чуть ранее она уступила сборной Шотландии (1:2).
При этом Беларусь в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьи. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Сябры» имеют проблемы с реализацией. Так что новому наставнику Виктору Гончаренко придется засучить рукава.
При этом Беларусь не может победить уже больше полугода. А вот вне родных стен «сябры» не могут победить 3 матча кряду.
В этом поединке «сябры» явно будут действовать активно. Под руководством нового наставника команда должна прибавить во всех компонентах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Кипр в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.71.
Прогноз: «Сябры» способны прибавить в плане реализации, да и оборона киприотов нередко совершает результативные ошибки.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- Киприоты уступили в 2 своих последних матчах
- «Сябры» не побеждают уже больше полугода
- Беларусь не проигрывала в 2 своих последних поединках
- Кипр в двух последних матчах пропустил 6 мячей
- Киприоты не побеждали в 4 своих последних домашних поединках