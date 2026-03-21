22 марта в 30‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Болонья» и «Лацио». Начало встречи — 17:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Болонья — Лацио с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Болонья»

Турнирное положение: сейчас «Болонья» занимает 8‑ю строчку в таблице Серии А с 42 очками.

Последние матчи: в 29‑м туре чемпионата Италии «Болонья» одержала победу в гостях над «Сассуоло» со счётом 1:0. Забив единственный мяч уже на 6‑й минуте (отличился Далинга), команда Винченцо Итальяно стала играть рационально и строго сзади и ничего не позволила сделать сопернику.

В 1/8 финала Лиги Европы «Болонья» смогла пройти «Рому». Первый матч завершился вничью со счётом 1:1, а в ответной игре «Болонья» смогла сломить сопротивление соперника в овертайме (4:3, основное время — 3:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Бонифаци (з), Де Сильвестри (з), Скорпуский (в).

Состояние команды: на протяжении всего сезона «Болонья» выступает очень неровно, чередуя удачные и неудачные встречи. Также Итальяно очень часто ротирует состав, и часто сложно угадать, когда он усадит в запас ведущих футболистов. В основном это происходит в играх Серии А, когда на неделе предстоят матчи в Лиге Европы.

«Лацио»

Турнирное положение: после 29 туров «Лацио» располагается на 9‑м месте в таблице Серии А с 40 очками.

Последние матчи: в прошлом туре «Лацио» неожиданно на своём поле переиграл «Милан» со счётом 1:0. В одной из редких атак в первом тайме «орлы» смогли воспользоваться ошибкой обороны соперника, и Исаксен забил гол. Во втором тайме «Милан» безраздельно владел инициативой, но пробить резервного вратаря Мотту так и не смог.

До этого «Лацио» выиграл на своём поле у «Сассуоло» (2:1) и сыграл вничью в Кубке Италии с «Аталантой» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Башич (п), Катальди (п), Жиго (з), Проведель (в), Романьоли (з), Ровелла (п).

Состояние команды: несмотря на все проблемы внутри коллектива и нехватку финансов, Маурицио Сарри продолжает уверенно работать и почти не скандалит с президентом Клаудио Лотито. Опытный allenatore сам сказал, что научился в последнее время сдерживать себя, что идёт на пользу команде. Сейчас «Лацио» уже подобрался к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

В первом круге матч в Риме завершился вничью со счётом 1:1.

Также была игра в четвертьфинале Кубка Италии, где «Лацио» выиграл по пенальти (1:1, пенальти 4:2).

В прошлом сезоне «Лацио» выиграл дома (3:0), но потерпел разгромное поражение в гостях (0:5).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 2,45, а на «Лацио» — 3,50; ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,36.

Прогноз: «Болонья» провела тяжелейшую и очень эмоциональную игру против «Ромы» в Лиге Европы, и восстановиться после неё за три дня будет очень непросто. Скорее всего, Итальяно снова устроит ротацию и даст отдохнуть некоторым лидерам, поэтому у «Лацио» появляется шанс как минимум не проиграть. За такие котировки стоит пробовать такой вариант. Тем более подопечные Сарри явно на подъёме и повысили уверенность после победы над «Миланом».

2.30 Победа гостей с форой 0 за 2,30. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Болонья» — «Лацио» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Основная ставка: победа «Лацио» с форой 0 за 2,30.

2.70 Обе забьют плюс тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Болонья» — «Лацио» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,70.