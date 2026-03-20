21 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Кремонезе». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Парма — Кремонезе с коэффициентом для ставки за 2.08.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Парма»

Турнирное положение: «Пармезанцы» окопались в середняках лиги.  Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Парма» на 10 очков оторвалась от опасной зоны.  А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Пармезанцы» уступили «Торино» (1:4).

До того команда не уступила «Фиорентине» (0:0).  Плюс поединок с «Кальяри» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Парма» одержала 2 победы.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Пармезанцы» нынче несколько сбавили обороты.  Команда не побеждает уже 3 матча подряд.

Причем «Парма» традиционно неудачно противостоит «тиграм».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 2 поражениях.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Тигры» отчаянно бьются за выживание.  Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Кремонезе» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Тигры» были биты «Фиорентиной» (1:4).

До того команда потерпела поражение от «Лечче» (1:2).  А вот чуть ранее она уступила еще и «Милану» (0:2).

При этом «Кремонезе» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью.  Команда отличилась 2 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тигры» ныне выглядят откровенно убого.  Команда уступила 4 раза подряд.

При этом «Кремонезе» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде «тигры» разжились лишь 12 очками в 15 поединках.

В этом поединке «тигры» твердо намерены добыть хотя бы балл.  Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Парма» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08.  Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Парма» нынче выглядит монолитнее «тигров», угодивших в явный кризис.

2.08П1Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.08 на матч «Парма» — «Кремонезе»  позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Пармы» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.15ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.15 на матч «Парма» — «Кремонезе»  позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Тигры» уступили в 4 своих последних матчах
  • «Парма» уже 4 года не проигрывает «Кремонезе»
  • «Кремонезе» на выезде в среднем пропускает чаще одного мяча за матч
  • «Парма» не уступила в 2 своих последних домашних матчах
  • «Тиграм» не поможет угодивший в лазарет опытнейший Джейми Варди