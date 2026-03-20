21 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Кремонезе». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Парма — Кремонезе с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Парма»
Турнирное положение: «Пармезанцы» окопались в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Парма» на 10 очков оторвалась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пармезанцы» уступили «Торино» (1:4).
До того команда не уступила «Фиорентине» (0:0). Плюс поединок с «Кальяри» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Парма» одержала 2 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Пармезанцы» нынче несколько сбавили обороты. Команда не побеждает уже 3 матча подряд.
Причем «Парма» традиционно неудачно противостоит «тиграм». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 2 поражениях.
«Кремонезе»
Турнирное положение: «Тигры» отчаянно бьются за выживание. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Кремонезе» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» были биты «Фиорентиной» (1:4).
До того команда потерпела поражение от «Лечче» (1:2). А вот чуть ранее она уступила еще и «Милану» (0:2).
При этом «Кремонезе» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Тигры» ныне выглядят откровенно убого. Команда уступила 4 раза подряд.
При этом «Кремонезе» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде «тигры» разжились лишь 12 очками в 15 поединках.
В этом поединке «тигры» твердо намерены добыть хотя бы балл. Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Парма» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.
Прогноз: «Парма» нынче выглядит монолитнее «тигров», угодивших в явный кризис.
Ставка: Победа «Пармы» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Тигры» уступили в 4 своих последних матчах
- «Парма» уже 4 года не проигрывает «Кремонезе»
- «Кремонезе» на выезде в среднем пропускает чаще одного мяча за матч
- «Парма» не уступила в 2 своих последних домашних матчах
- «Тиграм» не поможет угодивший в лазарет опытнейший Джейми Варди