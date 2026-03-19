20 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Вильярреал — Реал Сосьедад с коэффициентом для ставки за 1.76.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Желтая субмарина» находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 55 баллов после 28-ми встреч при разнице мячей 51:33.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не лучшим образом, сыграв вничью с «Алавес» (1:1).
До того команда обыграла «Эльче» (2:1) и разгромно проиграла «Барселоне» (1:4).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вильярреал» в текущем сезоне бьется за третье место в Ла Лиге, отставая от «Атлетико» всего на два очка.
«Желтая субмарина» имеет комфортное преимущество над находящимся на пятом месте «Бетисом» в 11 очков и имеет прекрасные шансы выйти в Лигу чемпионов.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Баски находятся на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков после 28-го тура при разнице мячей 43:42.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, одержав победу над «Осасуной» (2:0) в Ла Лиге.
До того команда проиграла мадридскому «Атлетико» (2:3) и обыграла «Атлетик» (1:0) в полуфинале Кубка Испании.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баски большую часть сезона не славились стабильностью и только с февраля команда вышла на победные рельсы, одновременно выйдя в финал Кубка Испании.
«Реал Сосьедад» имеет шансы попасть в Лигу Европы как через победу в кубке страны, так и через Ла Лигу, где команда отстает от «Сельты» всего на три балла.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» проиграл только один матч из последних пяти
- «Вильярреал» забивал в восьми последних матчах во всех турнирах
- Последний матч между командами завершился победой «Вильярреала» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «матрасников» ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.70, а победа «Реал Сосьедада» котируется в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.76 и 1.99.
Прогноз: последние матчи между командами изобилуют результативностью и эта встреча не станет исключением.
Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.76.
Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке уверенную победу одержат хозяева поля.
Ставка: «Вильярреал» победит с форой -1,5 за 3.25