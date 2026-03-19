прогноз на матч чемпионата Казахстана, ставка за 2.90

20 марта в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Женис». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атырау — Женис с коэффициентом для ставки за 2.90.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» стартовал весьма скромно. Команда пока находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Атырау» набрал 2 очка в двух турах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атырау» не уступил «Иртышу» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расписала паритет с «Улытау» (0:0). А вот поединок с тульским «Арсеналом» завершился коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах «Атырау» добыл 2 ничьи. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Атырау» имеет относительно надежные тылы. Команда в двух первых турах пропустила лишь однажды.

Причем «Атырау» традиционно удачно противостоит «Женису». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» выдал неудачный старт. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Женис» набрал лишь один зачетный пункт в двух первых турах. При этом команда забила один мяч в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Женис» был бит «Ордабасами» (0:2).

До того команда не сумела одолеть «Кайсар» (1:1). А вот чуть ранее она была разгромлена «Камазом» (1:4).

При этом «Женис» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Женис» нынче угодил в кризис. Команда не побеждает уже без малого 2 месяца.

При этом «Женис» бледно выглядит в созидательном плане. Зато «Атырау» команда не проиграла в двух последних очных встречах.

В этом поединке команда наверняка постарается зацепиться за очки. «Женис» явно постарается добыть долгожданную викторию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Женис» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.66.

Прогноз: «Атырау» намерен побороться за высокие места, и в родных стенах уж точно постарается взять три очка.

Ставка: Победа «Атырау» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих сумеют забить больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

