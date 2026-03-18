Сможет ли «Спарта» отыграться и выйти в четвертьфинал?

«Спарта» из Чехии сыграет против АЗ из Нидерландов в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 марта, начало — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Спарта — АЗ с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Спарта»

Путь в плей-офф: В основном этапе Лиги конференций «Спарта» финишировала на 4-м месте, набрав 13 очков. Выше в турнирной таблице расположились «Страсбург», «Ракув» и АЕК из Греции. В рамках групповой стадии пражский клуб переиграл шотландский «Абердин» (3:0), румынскую «Университатю Крайову» (2:1), польскую «Легию» (1:0), ирландский «Шемрок Роверс» (4:1) и сыграл вничью с польским клубом «Ракув» (0:0)

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Спарта» уступила АЗ со счетом 1:2.

Не сыграют: Пражская «Спарта» не сможет рассчитывать на травмированных Асгера Серенсена, Патрика Выдра, Магнуса Андерсена.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Пражскому клубу удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. В рамках чемпионата Чехии «Спарта» на своей арене разгромила «Словацко» (5:2). До этой встречи пражане проиграли не только АЗ в Лиге конференций, но и «Славии» (1:3), «Младе-Болеслав» (0:1) на внутренней арене.

АЗ

Путь в плей-офф: АЗ вышел в стыковой раунд Лиги конференций с 14-го места, набрав 10 очков. В основном этапе «Алкмар» одержал победы в матчах против «Шелбурна» (2:0), «Дриты» (3:0), «Слована» (1:0) и сыграл вничью с «Ягеллонией» (0:0).

В первом раунде плей-офф клуб из Нидерландов смог камбэкнуть в поединке против армянского «Ноа». Отметим, что в первой игре АЗ уступил армянскому коллективу (0:1), а в ответном поединке «Алкмар» переиграл клуб из Еревана (4:0). Дубль в поединке оформил Свен Мийнанс, ещё по голу забили Ро-Занджело Даал и Исак Йенсен.

Последние матчи: АЗ в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграла «Спарту» (2:1). Дубль в составе алкмарцев оформил Трой Парротт.

Не сыграют: В лазарете АЗ находятся Йорди Класи, Гарсия Чавез, Сейя Майкума.

Состояние команды: «Алкмар» в последних 5 матчах одержал 3 победы и потерпел 2 поражения.

Статистика для ставок

«Спарта» вышла в плей-офф Лиги конференций с 4-го места

АЗ прошёл стыковой раунд против «Ноа» из Армении (4:1 — по сумме двух матчей)

АЗ переиграл «Спарту» (2:1)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Спарты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа АЗ — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: У «Спарты» и АЗ с линией атаки нет проблем, обе команды забивают практически в каждом матче. Пражский клуб в среднем забивает по 2 мяча, «Алкмар» забивает в среднем по 1 голу за матч. Не исключаем, что соперники смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: АЗ может действовать вторым номером и сосредоточиться на защите. Можно рассмотреть ставку на фору АЗ (0).

Ставка: Фора АЗ (0) с коэффициентом 2.35.