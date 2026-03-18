19 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Рома» и «Болонья». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Рома — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» вышла в 1/8 финала Лиги Европы автоматически, заняв 8-е место в общей таблице, набрав 16 баллов за 8 встреч при разнице мячей 13:6.

Последние матчи: на прошлых выходных «Рома» сыграла неудачно, проиграв «Комо» (1:2) в рамках Серии А.

Ранее команда разошлась миром с «Болоньей» (1:1) в Лиге Европы и потерпела поражение от «Дженоа» (1:2) в чемпионате страны.

Не сыграют: дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в этом сезоне «Рома» большую часть сезона была в зоне Лиги чемпионов, откуда выпала после поражений в двух последних турах.

На данный момент «джаллоросси» переживают не самые лучшие времена, выиграв всего две встречи из десяти последних.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» вышла в плей-офф Лиги Европы с 10-го места в общей таблице, набрав 15 баллов за 8 встреч при разнице мячей 14:7.

В 1/16 финала турнира итальянский клуб уверенно справился с норвежским «Бранном» — 1:0 в гостях и 1:0 дома.

Последние матчи: в прошлом матче «Болонья» проявила себя хорошо, обыграв «Сассуоло» (1:0) в гостевой встрече Серии А.

До того команда разошлась миром с «Ромой» (1:1) в Лиге Европы и проиграла «Вероне» (1:2) в чемпионате страны.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Болонья» после отличной второй половины февраля немного забуксовала, проиграв аутсайдеру Серии А «Вероне», но по-прежнему борется в чемпионате страны за место в еврокубках.

Уже на стадии 1/8 финала «россоблу» играют со своими соотечественниками, которые совсем не радуют своих фанатов.

Статистика для ставок

«Болонья» забивала в девяти последних встречах во всех турнирах

«Рома» не побеждает в четырех матчах кряду

Команды дважды играли друг против друга в этом сезоне — в Серии А «Рома» победила дома со счетом 1:0, а вот в Лиге Европы команды не выявили победителя (1:1) в первом матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «джаллоросси» ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа «Болоньи» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.10 и 1.67.

Прогноз: В последнее время матчи между командами обычно сопровождаются обменом голами, поэтому и на сей раз мы можем увидеть забитые мячи как в ворота «Болоньи», так и в ворота «Ромы».

Ставка: Обе забьют за 2.03.

Прогноз: альтернативный прогноз, при котором «Болонья» выйдет в следующий раунд турнира.

Ставка: Проход «Болоньи» в следующий раунд за 3.35.