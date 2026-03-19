«Рома» и «Болонья» продолжают бороться за место в четвертьфинале Лиги Европы в ответном матче на «Стадио Олимпико». После ничьей 1:1 в первой игре в Болонье противостояние остаётся полностью открытым, и теперь всё решится в Риме. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

15' Свилар забрал мяч в руки после навеса Фергюсона со штрафного.

14' Опасно убежал к воротам Кастро после обычного выноса от Роу и даже заработал угловой.

13' Лукуми грубо сыграл в подкате против Малена, жёлтая карточка защитнику «Болоньи».

11' «Рома» держит мяч в центральной трети поля, но никак не может обострить атаку.

09' Второй угловой у «Ромы» тоже не получился, «Болонья» отбивается.

07' Пизилли вторым касанием пробил из штрафной, но попал в защитника.

Статистика матча 70 Владение мячом 30 2 Угловые удары 0 0 Фолы 1

05' Пизилли навесил после короткого розыгрыша — мяч всех в штрафной перелетел.

04' Угловой заработали римляне.

03' «Рома» держит мяч на старте, но пока что без обострения.

01' «Болонья» начала с центра, поехали!

До матча

22:55 В Риме сегодня около 12 градусов без осадков, газон на «Олимпико» в идеальном состоянии.

22:45 Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо, Челик, Коне, Пизилли, Уэсли, Кристанте (к), Эль-Шаарави, Мален.

«Болонья»: Равалья, Жоау Мариу, Лукуми, Витик, Зортеа, Побега, Фройлер, Фергюсон (к), Роу, Кастро, Бернардески.

22:30 Судейская бригада: главный арбитр — Иштван Ковач; ассистенты — Михай Марика и Ференц Туньоги; четвёртый арбитр — Саболч Ковач; VAR — Тьягу Мартинш; ассистент VAR — Брам ван Дриссхе.

«Рома»

Первая встреча получилась для римлян непростой: команда Джан Пьеро Гасперини часто играла вторым номером, но сумела отыграться благодаря голу Лоренцо Пеллегрини. В целом еврокубковая кампания «Ромы» проходит стабильно — клуб избежал стыкового раунда и уверенно дошёл до стадии плей-офф.

При этом форма в Серии А вызывает вопросы. «Джаллоросси» потеряли очки в матчах с прямыми конкурентами, сыграв вничью с «Ювентусом», а затем уступив «Дженоа» и «Комо». В последней игре против «Комо» команда вела в счёте, но после удаления Уэсли не удержала преимущество и проиграла 1:2.

Кадровая ситуация также далека от идеальной. В атаке «Рома» лишена сразу нескольких игроков — Пауло Дибалы, Артёма Довбика и Эвана Фергюсона. Поэтому ключевая роль впереди вновь отводится Доньеллу Малену, который уже стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате после зимнего перехода.

«Болонья»

«Болонья» оставила хорошее впечатление в первой игре, где выглядела активнее и открыла счёт благодаря голу Федерико Бернардески. Команда Винченцо Итальяно в целом проводит сильную еврокубковую кампанию и подходит к ответному матчу с серией из десяти матчей без поражений в Европе.

В чемпионате Италии результаты более нестабильны, но последняя победа над «Сассуоло» (1:0) стала важным психологическим импульсом. Несмотря на общее количество поражений в сезоне, «Болонья» остаётся боеспособной и регулярно навязывает борьбу соперникам.

Перед игрой у гостей тоже есть кадровые изменения. Возвращается капитан Льюис Фергюсон, но не сыграет дисквалифицированный Хуан Миранда, а основной вратарь Лукаш Скорупский травмирован. Тем не менее, атакующая линия во главе с Бернардески остаётся главным козырем команды, особенно с учётом её эффективности в переходных фазах.