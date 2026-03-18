19 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Бетис» и «Панатинаикос». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Бетис — Панатинаикос с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» вышел в 1/8 финала Лиги Европы автоматически, заняв 4-е место в общей таблице, набрав 17 баллов за 8 встреч при разнице мячей 13:7.
Последние матчи: на прошлых выходных «Бетис» сыграла неудачно, разойдясь миром с «Сельтой» (1:1) в рамках Ла Лиги.
Ранее команда проиграла «Панатинаикосу» (0:1) в Лиге Европы и «Хетафе» (0:2) в чемпионате страны.
Не сыграют: дисквалифицирован — Давид Льоренте.
Состояние команды: в этом сезоне «Бетис» серьезно претендовал на место в топ-4 Ла Лиги, но последние результаты команды крайне удручают.
Минимальное поражение от греческой команды сохраняет шансы на выход в четвертьфинал, но для этого стоит постараться.
«Панатинаикос»
Турнирное положение: «Панатинаикос» вышел в плей-офф Лиги Европы с 20-го места в общей таблице, набрав 12 баллов за 8 встреч при разнице мячей 11:9.
В 1/16 финала турнира греческий клуб не без проблем справился с чешской «Викторией» — 1:1 дома и 1:1, 4:3 по пен. в гостях.
Последние матчи: в прошлом матче «Панатинаикос» проявил себя не лучшим образом, сыграв вничью с «Панетоликосом» (0:0) в греческой Суперлиге.
До того команда обыграла «Бетис» (1:0) в Лиге Европы и «Левадиакос» (4:1) в чемпионате страны.
Не сыграют: дисквалифицирован — Анасс Зарури.
Состояние команды: «Панатинаикос» хоть уже и не борется толком за чемпионство в Греции, но достойно представляет свою страну в еврокубках.
Нет сомнений, что команда из Афин попробует сделать все возможное, чтобы, как минимум, сохранить свое преимущество.
Статистика для ставок
- «Панатинаикос» не проигрывал в девяти последних встречах во всех турнирах
- «Бетис» не побеждает в пяти матчах кряду
- Команды до этого года ни разу не играли друг против друга, не считая первой встречи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» является безоговорочным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «вердобланкос» ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.90, а победа «Панатинаикоса» — в 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.77 и 1.97.
Прогноз: Команды находятся в разных кондициях, но вряд ли это помешает им огорчить друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.03.
Прогноз: альтернативный прогноз, при котором «Панатинаикос» не проиграет в этом матче.
Ставка: «Панатинаикос» не проиграет за 2.70.