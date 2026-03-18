19 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюланн» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — 20:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Мидтьюланн — Ноттингем Форест с коэффициентом для ставки за 1.82.

«Мидтьюланн»

Турнирное положение: сейчас «Мидтьюланн» занимает второе место в чемпионате Дании с 46 очками.

Последние матчи: в Ноттингеме датский клуб играл заметно хуже и большую часть игры просидел в обороне, сдерживая натиск соперника, но на 80‑й минуте использовал чуть ли не свой единственный шанс, забив единственный мяч.

В Кубке Дании «Мидтьюланн» сыграл вничью с «Орхусом» (1:1) в ответной игре и вышел в финал турнира, а в чемпионате уступил «Норшеланну» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Франкулино (н); Мбабу (з); Паулиньо (з).

Состояние команды: главным событием последнего времени стала травма главного голеадора Франкулино, который забивал почти в каждой игре. Тем не менее главный тренер Мике Тулльберг (пришёл в конце 2025 года) перестроил игру команды, а на роль лидера в атаке выдвинулся Жуниор Брумадо. Мощно выглядит и турок Арал Шимшир.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: в чемпионате Англии «Ноттингем Форест» располагается на 17‑м месте с 29 очками.

Последние матчи: на своём поле «Ноттингем Форест» должен был как минимум не проигрывать в первой игре Лиги Европы, но в итоге потерпел поражение, пропустив в концовке. «Лесники» полностью контролировали ход игры, нанесли в три раза больше ударов и подали угловых, но не смогли забить ни разу.

В АПЛ была гостевая ничья с «Манчестер Сити» (2:2) и домашняя с «Фулхэмом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Авоньи (н), Боли (з), Джон Виктор (в), Нетц (з), Ортега (в), Савона (з), Вуд (н).

Состояние команды: весь сезон сказывается тренерская чехарда в «Ноттингем Форест», отсюда и такие результаты. Последний месяц команду возглавляет португалец Витор Перейра, который смог успокоить обстановку внутри коллектива и придать ей стабильность, но как‑то изменить игру у него нет времени, так как матчи следуют один за другим.

Статистика для ставок

Первый матч плей‑офф в гостях остался за «Мидтьюланном» (1:0)

Также команды встречались на общем этапе — и тогда тоже датский клуб выиграл в гостях (3:2)

В прошлом туре чемпионата Дании «Мидтьюланн» потерпел единственное поражение за 12 официальных матчей, а «Ноттингем» не знает побед на протяжении шести матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мидтьюлана» дают 3,40, а на «Ноттингем Форест» — 2,18, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,82.

Прогноз: гостям нет смысла отсиживаться в обороне — им надо выигрывать минимум один мяч, чтобы перевести игру в овертайм. «Мидтьюланн» не привык сидеть в обороне и будет играть с позиции силы: в составе полно скоростных и техничных футболистов, которые получат оперативный простор в результате атак соперника.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за коэффициент 1,82.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.

Дополнительная ставка: «Ноттингем» выйдет в четвертьфинал за 2,60.