«Мидтьюлланд» летит на крыльях исторического сезона, штампует победы дома и имеет психологическое преимущество над соперником. «Ноттингем» находится в глубокой яме, разучился забивать и балансирует на грани вылета из АПЛ. Датчанам достаточно ничьей, англичанам нужна только победа — задача, которая при текущей форме выглядит почти невыполнимой

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+1' Окончен первый тайм. Провалил первую половину матча «Митьюлланд», ничего не получается у датской команды ни впереди, ни сзади. Ещё и повезло, что всего один мяч оказался в сетке их ворот.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

45' Хатчинсон ворвался справа в штрафную и пробил низом, но исландский вратарь датчан в падении забрал мяч.

43' Ндойе справа опасную подачу исполнял, но первым на мяче оказался Олафссон.

41' Гооооол!!! 0:1. Разыграли угловой гости, Баква отыгрался с Хатчинсоном и сделал отличную передачу на дальнюю штангу, где выиграл верх Лукка и сбросил мяч под удар Николасу Домингесу, который головой дотянулся до мяча и переправил его в правую от себя «девятку».

40' Макэйти от левого угла закручивал мяч под дальнюю штангу, но потащил Олафссон.

Статистика матча 0 Удары в створ 5 0 Удары мимо 5 43 Владение мячом 57 1 Угловые удары 6 0 Офсайды 1 10 Фолы 5

39' Хатчинсон из центра чужой половины сделал передачу к штрафной на Лукку, который в касание отыграл на Бакву, тот пробил, но выше створа пролетел мяч.

38' Ортега подстраховал защитников и чуть не привёз гол в свои ворота, Осорио чуть не отобрал мяч, но не достаточно жёстко поставил ногу.

35' На отскоке первым оказался Йейтс, пробил из-за пределов штрафной, мяч заметался между футболистами и верхом отскочил на Домингеса, который пробил через себя, но выручил Олафссон! Ещё и офсайд зафиксировали судьи.

33' Хатчинсон подал в район 11-метровой отметки, где Йейтс подрезал мяч головой, но совсем немного не попал в створ.

31' Последовала подача в штрафную датчан, где выиграл верх Миленкович, скинул мяч на Лукку, который оказался совершенно один, но поторопился и пробил в касание, но даже в створ не попал.

30' Опаснейшая подача последовала от правого угла во вратарскую, где бил уже практически в пустые ворота Морато, но там вратаря подстраховал Биллинг, который выбил мяч с ленточки.

29' Разыграли стандарт гости, но, в результате, смогли только угловой заработать.

28' Браво сфолил на Хатчинсон в опасной близости от штрафной.

26' С правого полуфланга вырезал идеальную передачу в центр штрафной Макэйти на Йейтс, который мощно пробил, но сотряс перекладину.

23' Николас Домингес пробил головой с линии вратарской после отличной подачи, но Олафссон снова выручил.

22' Хорошую комбинацию разыграли гости: справа Хатчинсон сделал передачу пяткой между двух защитников, далее Морато сыграл на Лукку, который пробил из пределов штрафной, но выручил Олафссон.

20' В затяжной атаке проводят длительное время «лесники», что очень не нравится местным болельщикам, оглушительным свистом они сопровождают владение гостей.

18' Опасно подал от правого угла Баква, верхом боролся Миленкович, но немного не достал до мяча, а на оскоке чуть недоработал Йейтс, его не пустил к сфере Браво.

17' Баква заработал первый угловой для своей команды.

15' Дан Ндой справа прорвался в штрафную, попытался обыграть защитников, но не получилось, отобрали мяч у вингера.

13' Брумадо мог убегать на рандеву с Ортегой, но подстраховали защитники друг друга и обезвредили нападающего.

12' Снова фолят в атаке на Миленковиче.

10' При выполнении углового, в штрафной гостей, сфолили хозяева.

10' Кастильо заработал для датчан первый угловой в матче.

08' Осорио слева прострелил в штрафную, но защитники первыми оказались на мяче и выбили его подальше.

06' Макэйти с левого фланга сделал передачу низом в штрафную, но не добрался до мяча Лукка.

05' Довольно активное начало матча с обеих сторон.

03' Баква ворвался в штрафную с левого угла и пробил, но мимо створа мяч пролетел.

02' Датчане сходу начали активно прессинговать и дают понять кто в доме хозяин.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

20:44 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 В Хернинге солнечно, +9 градусов.

20:25 Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия); Ассистент: Роберт Кемптер (Заульдорф, Германия); Ассистент: Кристиан Гиттельман (Альбисхайм, Германия); Резервный: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия).

20:15 Игра пройдёт на стадионе «МСХ Арена» (Хернинг, Дания), вместимостью 12 152 зрителей.

Стартовые составы команд

Митьюлланд: Элиас Рабн Олафссон, Усман Диао, Мартин Эрлич, Мадс Бек Сёренсен, Виктор Бак, Дарио Осорио, Филип Биллинг, Педро Браво, Дениль Кастильо, Вальдемар Бюсков, Жуниор Брумадо.

Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Никола Миленкович, Зак Эбботт, Морато, Николас Домингес, Джеймс Макэйти, Омари Хатчинсон, Райан Йейтс, Дан Ндой, Дилан Баква, Лоренцо Лукка.

Митьюлланд

«Мидтьюлланд» подходит к ответному матчу в статусе команды, которая уже дважды в этом сезоне доказала своё превосходство над «Ноттингемом» и находится в шаге от исторического четвертьфинала. Датчане выиграли шесть из восьми последних официальных встреч, а их беспроигрышная серия прервалась лишь на 99-й минуте матча с «Норшелланном» (0:1) в чемпионской группе. Дома в Лиге Европы «волки» превращаются в монстра: шесть побед подряд с общим счётом 14:1. В первой игре в Англии гости выдержали 22 удара хозяев (1,72 xG) и выиграли благодаря голу вышедшего на замену Чо Гю Сона.

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» переживает глубочайший кризис, который грозит перечеркнуть самый дорогой состав в истории плей-офф Лиги Европы. Англичане не выигрывают шесть матчей подряд после триумфального выезда в Стамбул, одержав лишь две ничьи и потерпев четыре поражения. В последнем туре АПЛ была нулевая ничья с «Фулхэмом» при 11 ударах — команда разучилась забивать. За шесть последних встреч «лесники» нанесли в среднем 14,3 удара за матч, но забили всего четыре мяча, два из которых — в ворота «Манчестер Сити».

Личные встречи

Команды встречались дважды, и оба раза победа оставалась за датчанами. В октябре 2025 года на общем этапе «Мидтьюлланд» выиграл в гостях 3:2, а в первом матче 1/8 финала неделю назад поразил ворота хозяев на 80-й минуте — единственный гол забил вышедший на замену Чо Гю Сон.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82.