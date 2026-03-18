«Львы» будут доминировать на своем поле

прогноз на ответный матч Лиги Европы, ставка за 2.15

19 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы сыграют «Астон Вилла» и «Лилль». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Астон Вилла — Лилль с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Астон Вилла»

Путь к 1/8 финала: «Львы» провели общий этап Лиги Европы очень уверенно. «Астон Вилла» заняла 2-е место в таблице с 21-м очком в активе, пробившись в 1/8 финала турнира.

На этой стадии команде попался «Лилль». В 1-м матче «Астон Вилла» в гостях обыграла французскую команду со счетом 1:0, забив единственный гол на 61-й минуте.

Последние матчи: В прошлом поединке «Астон Вилла» уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. Матчем ранее «львы» проиграли «Челси» (1:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.

В последних 5-и поединках во всех турнирах у команды 3 поражения, ничейный результат в матче с «Лидсом» (1:1), а также одна победа. За этот период «Астон Вилла» забила 4 гола при 10-и пропущенных.

Не сыграют: Алиссон, Камара, Маджо и Тилеманс (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, что сказка «Астон Виллы» уже закончилась. Команда проиграла в последних 3-х встречах в АПЛ, а сейчас «львам» стоит бросить все силы на ответный поединок против «Лилля».

В последних 3-х очных встречах «Астон Вилла» дважды обыграла «Лилль» (1:0 и 2:1). Получится ли добиться успеха в предстоящей встрече? На своем поле «львы» попытаются доминировать.

«Лилль»

Путь к 1/8 финала: Французская команда заняла 18-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 12-ю очками в активе. «Лилль» пробился в 1/16 финала турнира.

На этой стадии команда встретилась с «Црвеной Звездой». В 1-й встрече «Лилль» уступил своему сопернику со счетом 0:1. В ответном поединке команда отыгралась и победила в серии пенальти.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Лилль» обыграл «Ренн» со счетом 2:1, забив победный гол на 47-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Астон Вилле» (0:1).

В последних 5-и поединках «Лилль» проиграл только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью с «Лорьяном» (1:1). За этот отрезок команда забила 5 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Кайяр, Мбаппе, Перрин, Сахрауи и Туре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лилль» проводит неплохой сезон, продолжая борьбу за место в еврокубках в чемпионате Франции. К тому же, команда вполне может пошуметь в Лиге Европы.

У «Лилля» есть форвард Оливье Жиру, который довольно результативен в еврокубках в нынешнем сезоне. Нападающий забил 4 гола за 11 встреч в Лиге Европы.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Астон Вилла» выиграла только 1 раз

«Лилль» пропустил 3 гола в последних 5-и матчах

В первом матче «Астон Вилла» обыграла «Лилль» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Астон Вилле» с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа «Лилля» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Можно предположить, что «Астон Вилла» уверенно обыграет «Лилль» на своем поле.

2.15 Победа «Астон Виллы» с форой (-1).

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Астон Вилла» — «Лилль» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой (-1) за 2.15.

Прогноз: «Астон Вилла» забьет ключевые голы во 2-м тайме.

2.15 Индивидуальный тотал «Астон Виллы» 1 больше во 2-м тайме.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Астон Вилла» — «Лилль» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Астон Виллы» 1 больше во 2-м тайме за 2.15.