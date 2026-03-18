прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.60

19 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч АЕК Ларнака — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 2.60.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: «Жёлто-зелёные» проводят относительно продуктивный сезон. Команда в своем чемпионате находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом АЕК Ларнака на 8 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жёлто-зелёные» одолели «Ахнас» (2:0).

До того команда не уступила «Кристал Пэласу» (0:0). А вот поединок с «Хлоракой» завершился уверенным успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах АЕК Ларнака одержал 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Жёлто-зелёные» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Команда явно не боится полпреда АПЛ. Киприоты довольно неплохо выступают на родной арене, и лишь обороняться точно не планируют.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» проводят достаточно скромный сезон. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Кристал Пэлас» на 10 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли переиграть «Лидс» (0:0).

До того команда расписала мировую с АЕКом Ларнака (0:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть кризисный «Тоттенхэм» (3:1).

При этом «Кристал Пэлас» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлы» нынче набрали обороты. Команда не уступила в 3 своих последних поединках.

При этом «Кристал Пэлас» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Зато в двух последних матчах команда сохраняла свои владения сухими.

«Орлы» твердо намерены пробраться как можно дальше в Лиге конференций. Плюс наконец-то вернулся в строй ведущий форвард Жан-Филипп Матета.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кристал Пэлас» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Орлы» ныне прибавили в плане игры и результатов, да и Матета должен сказать свое веское слово.

2.60 Фора «Кристал Пэласа» -1.5

Ставка: Фора «Кристал Пэласа» -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.

2.30 Ничья в 1 тайме

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

