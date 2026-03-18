19 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч АЕК Ларнака — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 2.60.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

АЕК Ларнака

Турнирное положение: «Жёлто-зелёные» проводят относительно продуктивный сезон.  Команда в своем чемпионате находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом АЕК Ларнака на 8 очков отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Жёлто-зелёные» одолели «Ахнас» (2:0).

До того команда не уступила «Кристал Пэласу» (0:0).  А вот поединок с «Хлоракой» завершился уверенным успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах АЕК Ларнака одержал 2 победы.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Жёлто-зелёные» нынче выглядят довольно выгодно.  Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Команда явно не боится полпреда АПЛ.  Киприоты довольно неплохо выступают на родной арене, и лишь обороняться точно не планируют.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» проводят достаточно скромный сезон.  Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Кристал Пэлас» на 10 очков оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Орлы» не смогли переиграть «Лидс» (0:0).

До того команда расписала мировую с АЕКом Ларнака (0:0).  А вот чуть ранее она сумела одолеть кризисный «Тоттенхэм» (3:1).

При этом «Кристал Пэлас» в 5 своих последних поединках победил 2 раза.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлы» нынче набрали обороты.  Команда не уступила в 3 своих последних поединках.

При этом «Кристал Пэлас» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч.  Зато в двух последних матчах команда сохраняла свои владения сухими.

«Орлы» твердо намерены пробраться как можно дальше в Лиге конференций.  Плюс наконец-то вернулся в строй ведущий форвард Жан-Филипп Матета.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кристал Пэлас» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Орлы» ныне прибавили в плане игры и результатов, да и Матета должен сказать свое веское слово.

2.60Фора «Кристал Пэласа» -1.5Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.60 на матч АЕК Ларнака — «Кристал Пэлас»  принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Кристал Пэласа» -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.

2.30Ничья в 1 таймеСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.30 на матч АЕК Ларнака — «Кристал Пэлас»  принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Лондонцы не пропустили в 2 своих последних поединках
  • «Орлы» не уступили в 3 своих последних матчах
  • Вернулся в строй лидер атак лондонцев Жан-Филипп Матета
  • АЕК Ларнака в родных стенах пропускает в среднем гол за матч
  • Лондонцы вне родных стен набрали 23 очка в 15 матчах АПЛ