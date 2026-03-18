19 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч АЕК Ларнака — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 2.60.
АЕК Ларнака
Турнирное положение: «Жёлто-зелёные» проводят относительно продуктивный сезон. Команда в своем чемпионате находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом АЕК Ларнака на 8 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жёлто-зелёные» одолели «Ахнас» (2:0).
До того команда не уступила «Кристал Пэласу» (0:0). А вот поединок с «Хлоракой» завершился уверенным успехом (3:0).
В пяти своих последних матчах АЕК Ларнака одержал 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Жёлто-зелёные» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
Команда явно не боится полпреда АПЛ. Киприоты довольно неплохо выступают на родной арене, и лишь обороняться точно не планируют.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» проводят достаточно скромный сезон. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Кристал Пэлас» на 10 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли переиграть «Лидс» (0:0).
До того команда расписала мировую с АЕКом Ларнака (0:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть кризисный «Тоттенхэм» (3:1).
При этом «Кристал Пэлас» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Орлы» нынче набрали обороты. Команда не уступила в 3 своих последних поединках.
При этом «Кристал Пэлас» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Зато в двух последних матчах команда сохраняла свои владения сухими.
«Орлы» твердо намерены пробраться как можно дальше в Лиге конференций. Плюс наконец-то вернулся в строй ведущий форвард Жан-Филипп Матета.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кристал Пэлас» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
Прогноз: «Орлы» ныне прибавили в плане игры и результатов, да и Матета должен сказать свое веское слово.
Ставка: Фора «Кристал Пэласа» -1.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- Лондонцы не пропустили в 2 своих последних поединках
- «Орлы» не уступили в 3 своих последних матчах
- Вернулся в строй лидер атак лондонцев Жан-Филипп Матета
- АЕК Ларнака в родных стенах пропускает в среднем гол за матч
- Лондонцы вне родных стен набрали 23 очка в 15 матчах АПЛ