АЕК Ларнака

Первый матч 1/8 финала в Англии на прошлой неделе завершился ничьей 0:0 при подавляющем преимуществе хозяев: «Кристал Пэлас» наиграл на 2 ожидаемых гола, набил 71% владения и выиграл 13:2 по ударам, но не смог даже забить. Что будет на Кипре? Ответная встреча начнётся в 20:45 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

45+2' Перерыв! «Кристал Пэлас» ведёт со счётом 1:0 на Кипре благодаря раннему голу Сарра, после которого не происходило фактически ничего интересного — много стерильного владения, единоборств, но минимум опасных моментов. Хозяевам надо что-то менять, чтобы спасти этот матч.

45+1' Минута добавлена к первому тайму.

45' Лакруа выиграл борьбу у защитника на этом угловом и пробил головой — справился Аломерович.

44' Наконец-то получилось обострить у англичан. Джонсон на правом краю штрафной получил передачу и попробовал прострелить в центр — попал в соперника, заработал угловой.

43' И тоже потеря — неточный пас вперёд, удар от ворот выполняет Аломерович.

42' Ничего практически на поле не происходит в последние минуты. Сначала АЕК покатал мяч и потерял его, теперь то же самое делает «Кристал Пэлас».

Статистика матча 2 Удары в створ 1 1 Удары мимо 2 26 Владение мячом 74 0 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 3 Фолы 7

41' Не удалось гостям выйти в скоростную атаку по левому флангу, Митчелл не принял мяч.

39' Чуть оживился АЕК ближе к концу тайма, владеют мячом киприоты, пока «Пэлас» позволяет это делать.

37' В быстрый прорыв по левому краю убежал Иванович, сместился к центру и попытался ударить в дальний угол, но мяч свалился с ноги и улетел сильно мимо ворот.

36' Снова угловой подаст «Кристал Пэлас» — подача Сарра была накрыта.

35' Гарсия получил по голове от своего же голкипера. Агаев на всякий случай остановил игру, но ничего серьёзного — матч продолжается.

34' Бреннан Джонсон забросил мяч во вратарскую, головой пришлось выбивать за лицевую игроку хозяев.

33' Энрик Саборит получил жёлтую за то, что откровенно хватал руками убегавшего вперёд Сарра.

32' Вновь фол от гостей. Лакруа активно включил руки в борьбе с Байичем.

31' В невысоком темпе пока идёт игра. Англичане спокойно контролируют мяч, а АЕК практически не прессингует.

30' Головой сумел пробить Байич из штрафной после навеса Гарсии — несильный удар, Бенитес поймал.

28' А вот первое предупреждение у гостей. Крис Ричардс очень жёстко подкатился под Понса, причём в безобидной ситуации в середине поля.

27' Вдоль ворот подавал на дальнюю штангу Сарр, там Гессан и Ричардс друг другу помешали — в итоге пробить толком не смог никто.

26' Угловой заработал «Кристал Пэлас», мяч от головы защитника ушёл за лицевую.

24' Затяжная атака получилась у хозяев, Байич катил слева к линии вратарской на набегавшего Понса, но его опередил Митчелл и поставил спину.

23' Видеоассистенты около минуты проверяли, точно ли Сарр был в неправильном положении. Решение бокового подтвердили — офсайд был.

22' Исмаила Сарр абсолютно один открылся в чужой штрафной под подачу и головой отправил мяч в сетку, но перед этим попал в офсайд.

21' «Пэлас» своей потерей ответил — на этот раз заброс у Уортона вперёд не получился.

20' Неудачно вышли киприоты в контратаку, Ричардс опередил Байича и не позволил ему выбежать к воротам.

19' Джонсон в касание простреливал во вратарскую с правого фланга, там открывался Ларсен, но плотно с ним сыграл защитник и не дал нанести удар.

17' Стараются подолгу не катать мяч англичане и раздёргивать оборону АЕК резкими передачами. Киприоты по-прежнему отсиживаются глубоко в защите и ждут своего шанса.

16' Без проблем справилась защита «Кристал Пэлас» с подачей со штрафного.

15' В центре поля Ларсен сфолил против Саборита.

14' ГОООЛ! 0:1! Исмаила Сарр! Отличную передачу из глубины выдал Уортон, мяч от головы защитника прилетел в ноги к Сарру — тот выскочил один на один, переиграл Аломеровича и покатил в пустые ворота.

13' Митчелл толкнул в спину Иоанну в попытке принять навес Джонсона в штрафной киприотов.

11' Подкараулил Роден потерю «Пэлас» в центре поля и помчался в атаку, но в чистом подкате выбил у него мяч Лакруа.

10' Самому Байичу досталось после столкновения с Бенитесом. Взял он небольшую паузу, но встал на ноги без посторонней помощи.

09' Оживился АЕК, удалось первую атаку организовать левым флангом и довести дело до подачи в штрафную. Бенитес вышел на мяч, а Байич нарушил на нём правила.

08' Быстро разыграли комбинацию перед чужой штрафной игроки «Пэлас», но Гессан неудачно забросил вперёд — в руки Аломеровичу.

07' Потеряли мяч гости в атаке, но защитники хозяев не смогли удержать его у себя и просто выбили в аут.

06' Наседает «Кристал Пэлас», закидывает навесами штрафную «Ларнаки». Киприоты пока даже мяч потрогать не могут.

05' Первый удар по воротам киприотов нанёс Сарр. Ларсен скинул ему в касание мяч под удар, Сарр пробил с угла вратарской с сопротивлением и не попал в створ.

04' Ларсен сфолил в атаке при выполнении углового по мнению арбитра.

03' Первый угловой заработали англичане — защитник хозяев прервал прострел с левого фланга.

02' С самых первых минут пошёл вперёд «Кристал Пэлас» на правах фаворита. Ричардс далеко вбросил мяч из аута, прямо в чужую штрафную, но его оттуда вынесли.

01' Матч начался!

До матча

20:43 Команды на поле, совсем скоро прозвучит стартовый свисток. Ждём!

20:35 В Ларнаке 15 градусов тепла, но сегодня там практически весь день шёл дождь — ожидается, что он может возобновиться и уже по ходу встречи.

20:29 Главный судья — 38-летний Алияр Агаев из Азербайджана.

20:21 Сегодняшний матч пройдёт на «АЕК-Арене» в кипрском городе Ларнака. Стадион вмещает 8 058 зрителей.

Стартовые составы команд

АЕК Ларнака: Аломерович, Иоанну, Экполо, Миличевич, Саборит, Гарсия, Роден, Густаво, Понс, Байич, Иванович.

«Кристал Пэлас»: Бенитес, Джонсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Митчелл, Уортон, Камада, Сарр, Гессан, Ларсен.

АЕК Ларнака

АЕК удивил всех на общем этапе, заняв восьмое место и пробившись в 1/8 финала напрямую без стыковых матчей — киприоты стали одной из всего лишь трёх команд, прошедших все шесть туров без поражений (три победы и три ничьи). Были обыграны в том числе крепкие АЗ и как раз «Кристал Пэлас». Более того, за весь общий этап АЕК пропустил всего один гол (естественно, меньше всех) — в матче против шведского «Хеккена» лишь на 94-й минуте.

Кипрская команда действительно проигрывает крайне редко: за 28 матчей во всех турнирах с середины октября — всего четыре поражения, а на своём поле уступили лишь однажды за 12 последних игр. Собственно, «Кристал Пэлас» уже дважды по ходу этого розыгрыша Лиги конференций испытал всё это на себе: за два матча в Англии АЕК не только не проиграл, но даже не пропустил (победа 1:0 на общем этапе и ничья 0:0 в первой игре 1/8 финала).

«Кристал Пэлас»

А вот команде Оливера Гласнера избежать двух дополнительных матчей в плей-офф не удалось: «Пэлас» закончил общий этап 10-м с 10 очками и был вынужден сыграть в 1/16 финала против боснийского «Зриньски». И даже там пришлось повозиться: встреча в Боснии и Герцеговине закончилась вничью 1:1, и лишь в ответном матче дома англичане решили все вопросы, победив 2:0.

В АПЛ «Кристал Пэлас» по сути никаких задач уже не решает — там он идёт 14-м на безопасной дистанции от зоны вылета, поэтому уже может сосредоточиться на ЛК и конкретно на ответной игре с АЕК. За два матча сезона против этого соперника англичане нанесли 28 ударов и создали моментов почти на 4 xG, но ничего не забили, а к этой встрече подходят ещё и после двух подряд ничьих 0:0 — хотя до этого забивали в 11 матчах подряд.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60.