АЕК из Греции сыграет против «Целе» из Словении в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 марта, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч АЕК — Целе с коэффициентом для ставки за 2.70.

АЕК

Путь в плей-офф: Греческий клуб вышел в плей-офф Лиги конференций с 3-го места, набрав 13 очков. АЕК одержал победы в матчах против румынской команды «Университатя Крайова» (3:2), турецкого «Самсунспора» (2:1), итальянской «Фиорентины» (1:0), «Абердина» (6:0) и сыграл вничью с ирландским коллективом «Шемрок Роверс» (1:1).

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций греческий клуб разгромил словенский «Целе» (4:0) и фактически вышел в четвертьфинал еврокубка. В составе АЕКа по голу забили защитник Гарольд Мукуди, полузащитник Мият Гачинович, нападающий Барнабаш Варга, нападающий Абубакари Койта.

Не сыграют: Из строя выбыл травмированный Александр Кайенс.

Состояние команды: АЕК не проигрывает на протяжении 10 матчей, греческий коллектив одержал 6 побед и сыграл 4 раза вничью. В среднем за матч футболисты АЕКа забивают по 2 мяча и крайне редко пропускают.

«Целе»

Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Целе» переиграл «Дриту» из Косово (3:2 — дома, 3:2 — в гостях).

В основном этапе Лиги конференций «Целе» занял 13-е итоговое место, набрав 10 очков. Для выхода в стыковой раунд словенцы одержали победы в матчах против «Легии» (2:1), «Шемрок Роверс» (2:0), греческого АЕКа (3:1) и сыграли вничью с «Шелбурном» (0:0).

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций словенцы не смогли справиться с соперником из Греции, пропустив 4 безответных мяча.

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Марк Забуковник.

Состояние команды: До встречи с АЕКом словенцы проиграли командам «Браво» (0:1) и «Алуминий» (1:2) в рамках внутреннего чемпионата.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу АЕКа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.10, а победа «Целе» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.53 и 2.40.

Прогноз: В ответной игре АЕК может сделать ставку на игру вторым номером, так как у греческой команды есть солидное преимущество над словенским визави в 4 мяча. Но свой гол хозяева вполне могут забить.

2.70 Индивидуальный тотал АЕКа больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч АЕК — «Целе» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Индивидуальный тотал АЕКа больше 3 с коэффициентом 2.70.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, меньше трех мячей футболисты АЕКа и «Целе» редко забивают.

1.90 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч АЕК — «Целе» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.