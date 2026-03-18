АЕК из Греции сыграет против «Целе» из Словении в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 марта, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч АЕК — Целе с коэффициентом для ставки за 2.70.
АЕК
Путь в плей-офф: Греческий клуб вышел в плей-офф Лиги конференций с 3-го места, набрав 13 очков. АЕК одержал победы в матчах против румынской команды «Университатя Крайова» (3:2), турецкого «Самсунспора» (2:1), итальянской «Фиорентины» (1:0), «Абердина» (6:0) и сыграл вничью с ирландским коллективом «Шемрок Роверс» (1:1).
Последние матчи: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций греческий клуб разгромил словенский «Целе» (4:0) и фактически вышел в четвертьфинал еврокубка. В составе АЕКа по голу забили защитник Гарольд Мукуди, полузащитник Мият Гачинович, нападающий Барнабаш Варга, нападающий Абубакари Койта.
Не сыграют: Из строя выбыл травмированный Александр Кайенс.
Состояние команды: АЕК не проигрывает на протяжении 10 матчей, греческий коллектив одержал 6 побед и сыграл 4 раза вничью. В среднем за матч футболисты АЕКа забивают по 2 мяча и крайне редко пропускают.
«Целе»
Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Целе» переиграл «Дриту» из Косово (3:2 — дома, 3:2 — в гостях).
В основном этапе Лиги конференций «Целе» занял 13-е итоговое место, набрав 10 очков. Для выхода в стыковой раунд словенцы одержали победы в матчах против «Легии» (2:1), «Шемрок Роверс» (2:0), греческого АЕКа (3:1) и сыграли вничью с «Шелбурном» (0:0).
Последние матчи: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций словенцы не смогли справиться с соперником из Греции, пропустив 4 безответных мяча.
Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Марк Забуковник.
Состояние команды: До встречи с АЕКом словенцы проиграли командам «Браво» (0:1) и «Алуминий» (1:2) в рамках внутреннего чемпионата.
Статистика для ставок
- АЕК вышел в 1/8 финала Лиги конференции с 3-го места
- «Целе» в стыковом раунде переиграл «Дриту» (6:4)
- В первом матче 1/8 Лиги конференций АЕК переиграл «Целе» (4:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу АЕКа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.10, а победа «Целе» — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.53 и 2.40.
Прогноз: В ответной игре АЕК может сделать ставку на игру вторым номером, так как у греческой команды есть солидное преимущество над словенским визави в 4 мяча. Но свой гол хозяева вполне могут забить.
Ставка: Индивидуальный тотал АЕКа больше 3 с коэффициентом 2.70.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, меньше трех мячей футболисты АЕКа и «Целе» редко забивают.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.