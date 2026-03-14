15 марта в 24-м туре первенства России по футболу сыграют «Урал» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 11:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Урал — Арсенал Тула с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» бьются за прямое повышение в классе. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Урал» слишком близко подпустил к себе «Родину». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шмели» не уступили «Ротору» (1:1).
До того команда была бита «Факелом» (0:1). Да и поединок с «Акроном» завершился поражением (0:1).
В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Урал» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Шмели» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.
Причем «Урал» традиционно удачно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Канониры» пытаются бороться за стыки. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» Тула на 7 очков отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили «Волге» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Локомотива» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Камазом» (1:1).
При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Канониры» нынче пребывают на эмоциональном спаде. Команда Дмитрия Гунько не побеждала в 3 своих последних матчах.
При этом «Арсенал» Тула в среднем пропускает чаще одного гола за матч. Да и вообще, «канониры» обязаны прибавить!
«Канониры» мотивированы прервать свою неудачную серию. Подопечные Гунько явно рассчитывают на эффективность своих контратак.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Урал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.67.
Прогноз: «Канониры» довольно неплохо выступают в выездных поединках, да и «Урал» постарается удержаться на второй позиции.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Арсенал» Тула на выезде набирает в среднем больше одного балла за матч
- «Урал» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Канониры» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- Уральцы набрали 21 очко в 10 домашних поединках первенства