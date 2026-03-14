Забивать будут все

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.00

15 марта в 24-м туре первенства России по футболу сыграют «Урал» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 11:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Урал — Арсенал Тула с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» бьются за прямое повышение в классе. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Урал» слишком близко подпустил к себе «Родину». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шмели» не уступили «Ротору» (1:1).

До того команда была бита «Факелом» (0:1). Да и поединок с «Акроном» завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Урал» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Шмели» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

Причем «Урал» традиционно удачно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» пытаются бороться за стыки. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула на 7 очков отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили «Волге» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Локомотива» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Камазом» (1:1).

При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» нынче пребывают на эмоциональном спаде. Команда Дмитрия Гунько не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Арсенал» Тула в среднем пропускает чаще одного гола за матч. Да и вообще, «канониры» обязаны прибавить!

«Канониры» мотивированы прервать свою неудачную серию. Подопечные Гунько явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Урал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.67.

Прогноз: «Канониры» довольно неплохо выступают в выездных поединках, да и «Урал» постарается удержаться на второй позиции.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше двух мячей.

