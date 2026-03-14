15 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Сельта». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бетис — Сельта с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетикос» сохраняют шансы на попадание в Лигу чемпионов.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» на 11 очков отстает от топ-4.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бетикос» уступили «Панатинаикосу» (0:1).

До того команда была бита «Хетафе» (0:2).  А вот поединок с «Севильей» завершился боевой ничьей (2:2).

В пяти своих последних матчах «Бетис» добыл одну победу.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Бетикос» нынче выглядят бледно.  Команда не может победить уже 4 матча кряду.

Причем «Бетис» традиционно неудачно противостоит «Сельте».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» сражаются за попадание в еврокубки.  Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Сельта» на 3 зачетных балла отстает от топ-5.  При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кельты» не сумели переиграть «Лион» (1:1).

До того команда уступила мадридскому «Реалу» (1:2).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Жироне» (2:1).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках победила 3 раза.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кельты» несколько сбавили обороты.  Между тем, в кадровом плане команда смотрится выгодно.

При этом «Сельта» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  Плюс команда не побеждает два матча кряду.

«Кельты» уже почти 2 года не проигрывают «Бетису».  Да и Борха Иглесиас настрелял 11 мячей в текущем чемпионате Испании.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16.  Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Бетикос» намерены подтянуться к квартету лидеров, да и «кельты» нынче нестабильны.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Бетис» выглядит острее «кельтов» в атаке
  • «Кельты» не побеждают два матча кряду
  • «Бетис» дома в среднем забивает 2 мяча за матч
  • «Бетикос» в родных стенах набрали 24 очка в 13 матчах
  • В хорошей форме находится форвард севильцев Антони