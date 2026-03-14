«Бетис» оставит ни с чем «кельтов»

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.16

15 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Сельта». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бетис — Сельта с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетикос» сохраняют шансы на попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» на 11 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бетикос» уступили «Панатинаикосу» (0:1).

До того команда была бита «Хетафе» (0:2). А вот поединок с «Севильей» завершился боевой ничьей (2:2).

В пяти своих последних матчах «Бетис» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Бетикос» нынче выглядят бледно. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

Причем «Бетис» традиционно неудачно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Сельта» на 3 зачетных балла отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» не сумели переиграть «Лион» (1:1).

До того команда уступила мадридскому «Реалу» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Жироне» (2:1).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кельты» несколько сбавили обороты. Между тем, в кадровом плане команда смотрится выгодно.

При этом «Сельта» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Плюс команда не побеждает два матча кряду.

«Кельты» уже почти 2 года не проигрывают «Бетису». Да и Борха Иглесиас настрелял 11 мячей в текущем чемпионате Испании.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Бетикос» намерены подтянуться к квартету лидеров, да и «кельты» нынче нестабильны.

2.16 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Ничья за 3.20

