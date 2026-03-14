15 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Кальяри». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Пиза — Кальяри с коэффициентом для ставки за 3.14.

«Пиза»

Турнирное положение: «Башни» бьются за выживание. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Пиза» на 10 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Башни» разгромно уступили «Ювентусу» (0:4).

До того команда была бита «Болоньей» (0:1). Плюс поединок с «Фиорентиной» завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах «Пиза» добыла одну ничью. В этих поединках команда забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Башни» твердо стоят на вылет. Команде крайне натужно дается набор очков.

Причем «Пиза» традиционно неудачно противостоит «Кальяри». В пяти последних очных поединках команда уступила дважды при трех паритетах.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» пытаются оторваться от группы аутсайдеров. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Кальяри» на 6 очков отдалилась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» уступили «Комо» (1:2).

До того команда расписала мировую с «Пармой» (1:1). А вот чуть ранее она не уступила крепкому «Лацио» (0:0).

При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сардинцы» ныне выглядят бледновато. Команда не может выиграть уже 5 матчей кряду.

При этом «Кальяри» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде «сардинцы» разжились лишь 14 очками в 14 поединках.

В этом поединке «сардинцы» твердо намерены добыть три очка. Команда, при всех своих проблемах, обязана обыгрывать аутсайдера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Пиза» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

Прогноз: «Кальяри» выглядит монолитнее соперника, да и пизанцы дома забивают с огромной натугой.

Ставка: Победа «Кальяри» за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54

