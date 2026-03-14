15 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Кальяри». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Пиза — Кальяри с коэффициентом для ставки за 3.14.
«Пиза»
Турнирное положение: «Башни» бьются за выживание. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Пиза» на 10 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Башни» разгромно уступили «Ювентусу» (0:4).
До того команда была бита «Болоньей» (0:1). Плюс поединок с «Фиорентиной» завершился поражением (0:1).
В пяти своих последних матчах «Пиза» добыла одну ничью. В этих поединках команда забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Башни» твердо стоят на вылет. Команде крайне натужно дается набор очков.
Причем «Пиза» традиционно неудачно противостоит «Кальяри». В пяти последних очных поединках команда уступила дважды при трех паритетах.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Сардинцы» пытаются оторваться от группы аутсайдеров. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Кальяри» на 6 очков отдалилась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» уступили «Комо» (1:2).
До того команда расписала мировую с «Пармой» (1:1). А вот чуть ранее она не уступила крепкому «Лацио» (0:0).
При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Сардинцы» ныне выглядят бледновато. Команда не может выиграть уже 5 матчей кряду.
При этом «Кальяри» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде «сардинцы» разжились лишь 14 очками в 14 поединках.
В этом поединке «сардинцы» твердо намерены добыть три очка. Команда, при всех своих проблемах, обязана обыгрывать аутсайдера.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Пиза» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.
Прогноз: «Кальяри» выглядит монолитнее соперника, да и пизанцы дома забивают с огромной натугой.
Ставка: Победа «Кальяри» за 3.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.54
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сардинцы» уже 35 лет не проигрывают «Пизе»
- «Пиза» уступила 4 раза подряд
- «Кальяри» выглядит предпочтительнее соперника в атаке
- «Пиза» уступила в трех последних домашних поединках
- «Башни» в родных стенах набрали всего 7 очков в 14 поединках