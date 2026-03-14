15 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Дженоа». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Верона — Дженоа с коэффициентом для ставки за 2.37.

«Верона»

Турнирное положение: «Мастифы» бьются за выживание.  Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Верона» на 7 очков отстает от спасительной 17 позиции.  А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Мастифы» одолели «Болонью» (2:1).

До того команда была бита «Наполи» (1:2).  Плюс поединок с «Сассуоло» завершился поражением (0:3).

В пяти своих последних матчах «Верона» добыл одну победу.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Мастифы» все никак не выберутся из зоны вылета.  Команде крайне натужно даются победы.

Причем «Верона» традиционно неудачно противостоит «Дженоа».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» пытаются оторваться от группы аутсайдеров.  Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Дженоа» на 6 очков отдалилась от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Грифоны» сумели переиграть «Рому» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Интера» (0:2).  А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Торино» (3:0).

При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Грифоны» ныне крайне нестабильны.  Команда чередует успешные поединки с неудачными.

При этом «Дженоа» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде «грифоны» разжились лишь 11 очками в 13 поединках.

В этом поединке «грифоны» твердо намерены добыть хотя бы балл.  Команда имеет потенциал прибавить в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Дженоа» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

Прогноз: «Дженоа» выглядит монолитнее соперника, и наверняка найдет свои шансы у ворот «мастифов».

Ставка: Победа «Дженоа» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Грифоны» победили в двух из трех своих последних поединков
  • «Верона» до последней победы уступила 3 раза подряд
  • «Дженоа» в первом круге одолела веронцев (2:1)
  • «Верона» дома не побеждает уже 3 месяца
  • «Мастифы» в родных стенах набрали всего 7 очков в 13 поединках