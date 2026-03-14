Три очка для «Дженоа»?

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.37

15 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Дженоа». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Верона — Дженоа с коэффициентом для ставки за 2.37.

«Верона»

Турнирное положение: «Мастифы» бьются за выживание. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Верона» на 7 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мастифы» одолели «Болонью» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Наполи» (1:2). Плюс поединок с «Сассуоло» завершился поражением (0:3).

В пяти своих последних матчах «Верона» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Мастифы» все никак не выберутся из зоны вылета. Команде крайне натужно даются победы.

Причем «Верона» традиционно неудачно противостоит «Дженоа». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» пытаются оторваться от группы аутсайдеров. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Дженоа» на 6 очков отдалилась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» сумели переиграть «Рому» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Интера» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Торино» (3:0).

При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Грифоны» ныне крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с неудачными.

При этом «Дженоа» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде «грифоны» разжились лишь 11 очками в 13 поединках.

В этом поединке «грифоны» твердо намерены добыть хотя бы балл. Команда имеет потенциал прибавить в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Дженоа» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

Прогноз: «Дженоа» выглядит монолитнее соперника, и наверняка найдет свои шансы у ворот «мастифов».

2.37 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Верона» — «Дженоа» принесёт чистый выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Дженоа» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.54 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Верона» — «Дженоа» позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54

