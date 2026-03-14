прогноз на матч Серии А, ставка за 3.40

15 марта в рамках 29-го тура итальянской Серии А сыграют «Комо» и «Рома». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Комо — Рома с коэффициентом для ставки за 3.40.

«Комо»

Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон, находясь в зоне Лиги чемпионов. «Комо» занимает 4-е место в таблице Серии А с 51-м очком в активе после 28-и туров.

При этом, команде не стоит расслабляться ни на секунду, ведь ей на пятки наступают «Рома» и «Ювентус», которые очень близко по очкам. Вся борьба за топ-4 в лиге еще впереди.

Последние матчи: В прошлом поединке Серии А «Комо» обыграл «Кальяри» со счетом 2:1, забив победный гол на 76-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Интером» (0:0) в Кубке Италии.

У «Комо» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

Не сыграет: Аддай из-за травмы.

Состояние команды: «Комо» продолжает удивлять. Вряд-ли кто-то всерьез мог предположить, что эта команда будет претендовать на топ-4 в лиге. Предстоящий матч против «Ромы» очень важен с точки зрения турнирного положения.

У «Комо» есть талантливый полузащитник Нико Пас, который является лучшим бомбардиром команды. За 27 матчей в Серии А футболист забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне продолжают бороться за попадание в зону Лиги чемпионов (топ-4). После 28-и туров в Серии А «Рома» занимает 5-е место в таблице с 51-м баллом в копилке.

В гостях команда выступает также довольно неплохо. «Рома» сумела набрать 22 очка из 42-х возможных на чужом поле, занимая 6-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Болоньей» (1:1) в Лиге Европы, а до этого «Рома» уступила «Дженоа» со счетом 1:2 в Серии А, пропустив решающий гол на 80-й минуте.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда обыграла только «Кремонезе» (3:0), трижды сыграла вничью и однажды проиграла. За этот отрезок «Рома» забила 10 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Довбик, Дибала и Фергюсон (у всех — травмы).

Состояние команды: «Рома» продолжает погоню за «Комо» в Серии А, команды уже сравнялись по количеству очков. В предстоящем матче римляне уже могут запрыгнуть в топ-4, но для этого необходимо обыгрывать хозяев.

В последних 2-х очных встречах «Рома» непременно обыгрывала «Комо» (2:1 и 1:0). Получится ли доставить проблемы хозяевам и на этот раз? В гостях это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

«Комо» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

«Рома» ни разу не победила в последних 3-х встречах

В последних двух очных матчах «Рома» непременно обыгрывала «Комо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Комо» с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа «Ромы» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Комо» сделает все возможное, чтобы не пропустить «Рому» в топ-4 Серии А.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: Ничья не будет нулевой. Команды, как минимум, по разу поразят ворота соперника.

Ставка: Обе забьют за 1.95.