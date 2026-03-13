14 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Удинезе — Ювентус с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» идет на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А. В активе клуба 36 очков при десяти победах, шести матчах вничью и 12 поражений. Общая разница мячей — 33:41.
Последние матчи: в последнем матче «Удинезе» смог набрать очки против «Аталанты». Клубы сыграли вничью со счетом 2:2.
Ранее команда разгромила «Фиорентину» со счетом 3:0 и с минимальным счетом проиграла «Болонье» (0:1).
Состояние команды: в последних пяти матчах «Удинезе» одержал всего одну победу, сыграл поединок вничью и три раза потерпел поражение. Отметим, что клуб пропустил в четырех из пяти крайних поединках. У коллектива не так много шансов зацепиться за еврокубки.
«Ювентус»
Турнирное положение: Клуб из Турина занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 50 очков при 14 победах, девяти матчах вничью и шести поражениях. Общая разница мячей — 50:28.
Последние матчи: в последнем матче «Ювентус» с крупным счетом обыграл «Пизу» (4:0) в 28-м туре Серии А.
Ранее клуб выдал результативную ничью против «Ромы», завершив поединок со счетом 3:3. В ответной встрече 1/8 Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Галатасарай» со счетом 3:2, однако первая встреча завершилась поражением итальянцев со счетом 2:5.
Состояние команды: «Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов может сфокусироваться на выступлениях в Серии А. Команда имеет проблемы с составом и игрой в обороне, поэтому оставшиеся десять матчей станут для клуба возможностью исправить эти ошибки.
Статистика для ставок
- «Ювентус» проиграл три из последних шести матчей
- «Удинезе» имеет всего одну победу в последних пяти матчах
- в матче первого круга «Ювентус» обыграл «Удинезе» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.30, а победа «Удинезе» — в 6.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.83.
Прогноз: Ожидаем, что в матче команды смогут забить голы в матче. Оба коллектива имеют проблемы в обороне.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.03.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе «Ювентуса» в поединке (-1,5).
Ставка: Фора «Ювентуса» (-1,5) в матче за 2.43.